RETRO RÁDIÓ

Rendőrségi akció az Etele úton: ezért szállták meg a zsaruk a rejtélyes újbudai haláleset helyszínét

Közel egy tucat rendőr járkált a minap a XI. kerületi Etele út 71-nél. Az újbudai rendőrségi akcióra sokan felfigyeltek, különösen azért, mert pontosan ott bukkantak fel a zsaruk, ahol pár héttel korábban egy végzetes vita közben életét vesztette a közkedvelt karbantartó, N. László. Most a rendőrség elárulta, mit csináltak a helyszínen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 18:17
Módosítva: 2025.08.28. 18:22
XI. kerület Etele út rendőrségi akció rejtélyes haláleset

Döbbenten figyelték a környéken élők azt a közel egy tucatnyi zsarut, akik kedden délután bukkantak fel az újbudai Etele úton. A szemtanúk szerint a zsaruk többen érkeztek, majd jó ideig a helyszínen maradtak. A rejtélyes rendőrségi kiszállás már csak azért is felkeltette az érdeklődésüket, mert pontosan arra a helyre, az Etele út 71. elé érkeztek, ahol hetekkel ezelőtt egy köztiszteletben álló karbantartó, N. László tragikus körülmények között életét vesztette.

Újbuda
Az újbudai Etele út 71. előtti utcaszakaszt ellepték a rendőrök. Pontosan itt szerezte halálos sérüléseit egy vita során a köztiszteletben álló karbantartó, N. László is Fotó: Metropol

Ellepték a zsaruk az újbudai utcaszakaszt

A helyiek között a rendőrök érkezése utáni percektől futótűzként terjedt a hír, a környéken ugyanis mindenki azt találgatta, hogy miért is siettek a rendőrök a helyszínre. Lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste a zsarukat, akik elmondták: nem László halála, hanem egy zavargó, piás társaság miatt siettek az Etele út 71. elé. 

Augusztus 26-án 18 óra 5 perckor bejelentés érkezett, miszerint a Budapest XI. kerület Etele út 71. szám előtt egy társaság italozik, hangoskodik 

– tájékoztatta a Metropolt a Budapest Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, szerencsére nagyobb intézkedésre nem volt szükség, a társaság ugyanis hajlott a jó szóra és távozott a helyszínről: 

A rendőrök kimentek a helyszínre és figyelmeztették a társaságot, akik ezt követően távoztak onnan.

Mint arról korábban a Metropol írt, a közkedvelt karbantartó, N. László egy tragédiába torkolló vita miatt vesztette életét augusztus 12-én. Ismeretes, a férfi az említett Etele úti épület közelében dolgozott, augusztus 9-én pedig csupán kenyérért akart beugrani egy boltba – ekkor futott össze egyik barátjával. Haverjának azonban vizelnie kellett, dolgát pedig az épület tövében akarta elvégezni. Ezt szúrta ki az egyik ott lakó férfi, aki dühösen lerohant a férfihoz és vitatkozni kezdett vele. Ekkor ment oda békítő szándékkal Laci. A dühös férfi viszont nem nézett semmit, azonnal rárontott Lacira, akit a rokonai szerint úgy megrúgott, hogy el is esett. 

Sajnos az esés és a rúgás végzetesnek bizonyult: Lacit súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Bár itt napokon keresztül harcoltak a férfi életéért, megmenteni már nem lehetett: három nappal később szervezete feladta a harcot és elhunyt. A rendőrség vizsgálja a rejtélyes haláleset körülményeit. 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu