Rendőrségi akció az Etele úton: ezért szállták meg a zsaruk a rejtélyes újbudai haláleset helyszínét

Döbbenten figyelték a környéken élők azt a közel egy tucatnyi zsarut, akik kedden délután bukkantak fel az újbudai Etele úton. A szemtanúk szerint a zsaruk többen érkeztek, majd jó ideig a helyszínen maradtak. A rejtélyes rendőrségi kiszállás már csak azért is felkeltette az érdeklődésüket, mert pontosan arra a helyre, az Etele út 71. elé érkeztek, ahol hetekkel ezelőtt egy köztiszteletben álló karbantartó, N. László tragikus körülmények között életét vesztette.

Az újbudai Etele út 71. előtti utcaszakaszt ellepték a rendőrök. Pontosan itt szerezte halálos sérüléseit egy vita során a köztiszteletben álló karbantartó, N. László is Fotó: Metropol

Ellepték a zsaruk az újbudai utcaszakaszt

A helyiek között a rendőrök érkezése utáni percektől futótűzként terjedt a hír, a környéken ugyanis mindenki azt találgatta, hogy miért is siettek a rendőrök a helyszínre. Lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste a zsarukat, akik elmondták: nem László halála, hanem egy zavargó, piás társaság miatt siettek az Etele út 71. elé.

Augusztus 26-án 18 óra 5 perckor bejelentés érkezett, miszerint a Budapest XI. kerület Etele út 71. szám előtt egy társaság italozik, hangoskodik

– tájékoztatta a Metropolt a Budapest Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, szerencsére nagyobb intézkedésre nem volt szükség, a társaság ugyanis hajlott a jó szóra és távozott a helyszínről:

A rendőrök kimentek a helyszínre és figyelmeztették a társaságot, akik ezt követően távoztak onnan.

Mint arról korábban a Metropol írt, a közkedvelt karbantartó, N. László egy tragédiába torkolló vita miatt vesztette életét augusztus 12-én. Ismeretes, a férfi az említett Etele úti épület közelében dolgozott, augusztus 9-én pedig csupán kenyérért akart beugrani egy boltba – ekkor futott össze egyik barátjával. Haverjának azonban vizelnie kellett, dolgát pedig az épület tövében akarta elvégezni. Ezt szúrta ki az egyik ott lakó férfi, aki dühösen lerohant a férfihoz és vitatkozni kezdett vele. Ekkor ment oda békítő szándékkal Laci. A dühös férfi viszont nem nézett semmit, azonnal rárontott Lacira, akit a rokonai szerint úgy megrúgott, hogy el is esett.

Sajnos az esés és a rúgás végzetesnek bizonyult: Lacit súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Bár itt napokon keresztül harcoltak a férfi életéért, megmenteni már nem lehetett: három nappal később szervezete feladta a harcot és elhunyt. A rendőrség vizsgálja a rejtélyes haláleset körülményeit.