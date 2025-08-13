RETRO RÁDIÓ

"Csak azt érezte, hogy valaki állon rúgta” – fényes nappal támadtak meg egy járókelőt Újbudán

Munkába indult, végül kórházba juttatták. Brutális támadás történt Újbudán. Egy járókelő leszállt a villamosról és az M4-es metróhoz igyekezett, amikor megtámadták.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 16:40
támadás Újbuda rendőrség

Döbbenetes eset történt fényes nappal a XI. kerületben. Egy munkába igyekvő járókelőt vertek meg a Móricz Zsigmond körtéren, miközben a metróhoz sietett. Az esettel kapcsolatban nyomoz a rendőrség.

metró
Fényes nappal támadták meg a járókelőt, aki a metróhoz igyekezett. Fotó: Google Maps

Az M4-es metróhoz sietett, végül kórházba került 


Két férfi támadhatta meg a védtelen járókelőt, aki a támadás után kórházba került. Az áldozat barátja a Tizenegy Állatvédő Egyesületnek beszélt a szörnyűségekről:

Számomra még most is felfoghatatlan. Döbbenet, hogy ez a kerület egyre jobban züllik le. Kedd reggel fél 8-kor ment a barátom dolgozni, leszállt a 49-es villamosról a Móricz Zsigmond körtéren, ment lefelé a M4-es metróhoz, ekkor minden szóváltás, beszólás, lökdösődés nélkül csak azt érezte, hogy valaki állon rúgta.

Információink szerint az áldozat kórházba került. Negatív lett a röntgen és a CT eredménye, megúszta zúzódással, de azóta zúg a füle, nem tud enni, rágni. Másfél hétig csak pépeset tud majd enni.


Nyomoz a rendőrség

A Metropol megkereste a rendőrséget az esettel kapcsolatban, akiktől a következő választ kaptuk:

„A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, az elkövető felkutatása folyamatban van.”

Újbudán zaklat nőket a Joker arcú rém

Újbudán az elmúlt időben több atrocitás is érte a lakókat. Az elmúlt napokban például nagy port kavart, hogy egy Joker arcú rém nőket zaklatott. J. Tamás már több nőt is zaklatott a környéken, volt, akit követett is. A férfi valósággal halálra rémítette áldozatait, ami nem csoda: száját ugyanis a filmbeli Jokeréhez hasonlóan kitetoválták. A férfi nem először bukkan fel, korábban még a környéket is kiplakátolták miatta.

 

 

 

