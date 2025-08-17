Elmarasztalt cég etetheti a gyerekeket Újbudán – rajtuk spórolnak

Mindjárt kezdődik az iskola, így újra terítékre került, ki étkeztetheti majd a gyerekeket a menzán. Újbuda pályázatot írt ki a feladatra, de egyelőre nem hozták nyilvánosságra – bizonyára a polgármester által sokszor hangoztatott átláthatóság jegyében –, hogy mely cégek nyertek – írja a Magyar Nemzet. Szabó László fideszes képviselő szerint azonban aggályos, hogy olyan cég is szolgáltathat majd a kerületben, amelyiket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) súlyosan elmarasztalt. Szabó László próbált időben tájékozódni és figyelmeztetni a döntéshozókat, de közölték vele, hogy képviselőként nem vehet részt a bírálóbizottság ülésén.

Középen Újbuda DK-s polgármester, László Imre. Átláthatóságról beszél, de más a helyzet, ha a közétkeztetésről van szó (Fotó: Magyar Nemzet)

Elfogadhatatlan, hogy Újbuda önkormányzata tízezer ember napi közétkeztetését egy olyan cégre bízná, amely bizonyítottan törvénysértést követett el, és jogszerűtlenül, szabálytalanul működött

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Szabó László, azt követően, hogy a Nébih ellenőrzése szerint a Julienne Kft. konyháján 21 kilogramm lejárt szavatosságú, nem nyomon követhető élelmiszert találtak, és számos higiéniai hiányosságot is feltártak.

A közbeszerzési felhívásban egyértelműen szerepel: csak olyan pályázó nyújthat be érvényes ajánlatot, amelynek szakmai alkalmassága megkérdőjelezhetetlen. Ezek után tette fel Szabó László Újbuda polgármesterének a kérdést:

Mi kell még ahhoz, hogy valaki szakmailag alkalmatlannak minősüljön?

A polgármester azt ígéri, hogy a spórolás nem eredményezi majd a minőség romlását, ugyanannyi és ugyanolyan jó ételt kapnak majd a gyerekek és az idősek, mint korábban, ám azt nem árulta el, kik fognak két hét múlva főzni a gyerekekre és mi szavatolja ezt, ha olyan céget bíznak meg, amelyikkel szemben korábban súlyos minőségi problémák merültek fel. Ezt kérdezik az újbudai szülők is, akik ezek után aggódnak. A lejárt szavatosságú, nem nyomon követhető élelmiszerek felhasználása nem éppen jó hírét keltette a közétkeztető cégnek, éppen ezért sok, a kerületben élő szülő kiakadt, amikor megtudta, hogy egy ilyen cég főzhet a gyerekeikre.