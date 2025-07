Kiakadtak a pestszentlőrinci szülők a polgármesterre

"A gyerekeinknek a legjobbat szeretnénk, az iskolai menzán is!" - írta Szaniszló Sándor, Pestszentlőrinc és Pestszentimre DK-s polgármestere abban a Facebook bejegyzésben, amiben feldicséri a kerületi közétkeztetést. Ezzel a mondattal egyet is értenek a szülők, ők is a legjobbat szeretnék, de állítják: nem azt kapják!

Pestszentlőrincen is szeretnének a szülők egészséges ételeket a gyerekek asztalára (Képünk illusztráció) Fotó: Oksana Kuzmina / Shutterstock

Mint arról a Magyar Nemzet beszámol, a szülők elárasztották kommentekkel a DK-.s polgármester bejegyzését, szerintük ugyanis egyátalán nem olyan fényes a helyzet, mint azt Szaniszló Sándor írja, aki szerint "a Delirest már 2011 óta megbízható partnere az Önkormányzatnak..." Nos, a hozzászólók szerint viszont volna mit javítani a közétkeztetésen.

Előfordult, hogy a gyermekem ebédjét elhoztam és a levesgyöngyön kívül nem ismertem fel az ételeket. Se kinézetre, se ízre...

- írja az egyik szülő. Míg egy másik az óvodai étkeztetésre panaszkodik: "A vajas kenyér reggeli után a vajas zsemle uzsonna kis sajttal kombinációk következtében a szülők viszik be a mézet meg a lekvárt, hogy valami változatosság legyen benne…"

A mi iskolánkban messze elmarad ettől az iskolai menza

- utal arra a hozzászóló, hogy a polgármester csak a "kirakatot" látta, jó lenne, ha egyszer szúrópróbaszerűen nézné meg, mit tálalnak közéteztetés gyanánk fel a kerület más intézményeiben. Az egyik iskola szülői munkaközösségének elnöke pedig azt írja, hogy egyre több szülő mondja le az étkeztetést, mert az kidobott pénz. "Évek óta tartó probléma ez a mi iskolánkban is, ahol a Delirest szolgáltató 3 évvel ezelőtt az akkori - elsősorban minőségi - panaszokra rugalmasan, a konyhai személyzet leváltásával reagált. Azonban az alaphelyzet sajnos azóta sem változott... Nálunk is számtalan szülő mondja le inkább az étkezést a gyermekének, mert sok esetben ez így csak kidobott pénz. A 10 órai, és az uzsonna hiányosságairól már nem is beszélve."

A XVIII. kerületi szülők azt szeretnék, ha az önkormányzattal kezdődhetne egy párbeszéd, ha a panaszaikat, kifogásaikat meghallgatnák és figyelembe vennék.