Tavaly 3 új lakást vett az ingatlanmutyival többször gyanúsított Szaniszló Sándor

Szaniszló Sándor számára a 2024-es év meglehetősen sokat hozott. Eddig is több ingatlan tulajdonosa volt, de tavaly két V. és egy IX. kerületi lakással bővült az ingatlanportfóliója – derült ki a XVIII. kerületi polgármester vagyonnyilatkozatából.

Szaniszló Sándor Fotó: MK

A budapesti ingatlanárak kerületenként eltérőek lehetnek. A kilencedik kerületik lakás 30 négyzetméteres. 2024-ben Ferencvárosban 1 000 000-1 200 000 között mozogtak a négyzetméterárak. Ennek a lakásnak a hozzávetőleges értéke tehát 30-36 millió forint lehet. A belvárosban nagyobbak a négyzetméterárak, az ötödik kerületi lakások többet érnek. 2024-ben Lipótvárosban 1 500 00-2 000 000 forint között mozogtak a négyzetméterárak. Tehát a kisebbik lakást, ami 30 négyzetméter 47-62 millió forint közötti áron vehette, míg a nagyobb, 47 négyzetmétereset 70–94 millió forintért.

Szaniszló megtakarítása is szépen gyarapodott, 180 millió forinttal nőtt úgy, hogy közben vásárolt három lakást. Takarékbetétben összesen 367 000 eurója és 28 millió forintja van, mindezek mellett részvényekkel is bír. A vagyonnyilatkozatából az is kiderül, hogy a DK-s polgármesternek mindemellett nincs hitele. A fizetése nem kevés, havonta 2 670 000 forintot kap a XVIII. kerület vezetőjeként, költségtérítést is kap havi 395 ezer forintot és ingatlan- kiadásból havi 640 ezer forint üti a markát, esetenként pedig a részvényei árfolyamának a növekedéséből is van nyeresége.

A havi 3 705 000 forint szép bevétel, de akárhogy számoljuk, ebből nem lehet évente három lakást megvenni és mellette félre is tenni. De akkor miből vett tavaly három új ingatlant?

Szaniszló korrupciógyanú kapcsán lett híres

Mint ahogy azt a Metropol megírta, az Anonymus által két éve nyilvánosságra hozott vágatlan felvételen arról volt szó, hogy XVIII. kerületi ingatlanberuházás után lakások vándorolhatnak Szaniszló Sándor DK-s polgármesterhez, a helyi alpolgármesterhez és azokhoz az emberekhez, akik elősegítették a gyors, „olajozott ügymenetet”.

Fontos megjegyezni, hogy Szaniszló Sándor tagadta a vádakat és tudomásunk szerint nem folyik ellene hivatalos eljárás Fotó: MW

Mint közismert a felvételeken hallható, hogy az Üllői út 323. szám alatt épülő nyolcvanhat lakásos beruházásból az érintettek négy lakást tudtak maguknak „kikanyarítani”. Ebből kettőn a helyi polgármester és az alpolgármester, kettőn pedig az álarcos alak felvételén beszélő, baloldali kötődésű személyek osztozhattak. Egyikük említést tett az Üllői út 357. szám alatti 46 lakásos projektről is.

Ha kisebbek a méretek, akkor ugye mégsem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni. Mert akkor nem jön ki gazdaságosságilag […]. Ez minket is kicsit frusztrált. Kerestük a vevőjelölteket, és a végén leakasztottunk egy f…szit, dr. ... Györgyöt, zseniális csóka

– idézték fel a történteket.