Kirajzolódott a budapesti baloldali pénzszivattyú térképe: így szövi át a fővárost és kerületeit a korrupció

Kérdés egyelőre, hogy a maszkos leleplező által megvillantott többi baloldali vezetésű kerületi ügyekre mikor kerül sor. Mint emlékezetes, hasonlóan kenőpénzek elfogadásáról, visszaosztásról, ingatlanhoz jutásról beszélt a többi között a Szaniszló Sándor DK-ás polgármester által vezetett XVIII. kerületben és Kispesten is. Érdekesség, hogy Óbudáról az elsők között vitték el P. Gábort, aki Szaniszló kerületében és Kispesten is megfordult az elmúlt évtizedben, a hírek szerint, mint egyfajta „mágus”. Azt nem tudni, hogy a nevezett személyek jól alszanak-e az óbudai ügy robbanása után, de azt igen, hogy Szaniszló már akkor tagadott. Így volt ez Kiss László esetében is, de Zuglóban sem rózsás a helyzet, nem beszélve Újbudáról, és a fővárosról... Annyi biztos, hogy már most kirajzolódott a Budapestet is átszövő, maffiaszerű baloldali pénzszivattyú térképe, még akkor is, ha az ártatlanság vélelme megilleti a gyanúsítottakat.