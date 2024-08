Senki sem vezeti Óbudát, de a baloldal tovább támogatja a lecsukott polgármestert és alpolgármestert

Irányítás nélkül maradt Óbuda, de a baloldal csak hallgat

A kerület teljesen szétesett, gyakorlatilag nincs irányítás, a minap például egy kidőlt fa tört ripityára egy óbudai játszóteret, mert korábban Kiss nem foglalkozott a lakossági észrevételekkel és segítségkéréssel, ami a balesetveszélyes fa kivizsgálására irányult még júliusban. Be is következett a tragédia, csak a szerencsén múlt, hogy a fa nem nyomott agyon egy önfeledten homokozó gyerkőcöt, a szülők pedig nem ok nélkül féltik gyerekeiket a Madzsar János utcában. Ha minden vezetés nélkül marad, várhatóan sem a fák vizsgálatának ügyében, sem más elhanyagolt lakossági ügyben nem történik változás. Hiszen éppen dagad az eddigi legnagyobb korrupciós botrány, Óbuda vezetése pedig magának köszönhetően „épp nem ér rá”. A kerületi önkormányzat csak egy közleményt adott ki, amely szerint Kiss Lászlót is megilleti az ártatlanság vélelme – de arról, hogy ki vezeti a kerületet, nincs szó...

Ezzel kapcsolatban Bús Balázs korábbi fideszes polgármester kifejtette, hogy a jelenlegi helyzetben egyetlen járható út van:

Az októberi alakuló testületi ülésen fel kell oszlatnia önmagát a testületnek. Kiss Lászlónak és Czeglédy Gergőnek már most le kell mondania, és új választásokat kell kiírni a kerület érdekében.

A rendszerváltás óta következmények nélküli a baloldal

Nem meglepő, hogy Óbuda baloldali vezetése és a baloldali többségű testület nem vonta meg bizalmát a két bebörtönzött politikustársuktól – a baloldalon régi hagyománya van annak, hogy semminek sincs következménye...