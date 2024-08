Tízezer a nyugdíjasoknak, fiktív baloldali szervezetek Zuschlaggal – kitálaltak Kiss László óbudai polgármesterről

Tette ezt annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett maffiahálózat zavartalanul működhessen tovább. Gyurcsány Ferenc engedélyével, aki tudni akarta, hogy az ilyen típusú, nem igazságosságot szolgáló, primitív választási osztogatást érdemes-e később átvinni más kerületekbe is. Csoda, hogy már erre nem jött ki azonnal az ügyészség. Nem tette, mert mint kiderült, más ügyekben már zajlott a nyomozás. Attól, mert Gyurcsány Ferenc tegezve mondja, “Laci”, csak az derül ki, hogy régről ismerik egymást. Persze. Már akkortól, amikor Gyurcsány Ferenc sportminisztersége alatt egy Zuschlag nevű bűnöző egy Kiss László nevű ifjúval közösen hozták létre a fiktív baloldali szervezeteket Gyurcsány Ferenc irányítása alatt. Most is hasonló volt a szisztéma, csak éppen fiktív szerződésekkel operáltak. Gyurcsány Ferenc Kiss Lászlót ismeri, mi azonban Óbudát, mert óbudai lokálpatrióták vagyunk. Már a választási kampányban elmondtuk, hogy mi zajlik az önkormányzatban