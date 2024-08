A helyiek a lemondását követelik: őrizetben Óbuda baloldali polgármestere is az alpolgármester után

Mint korábban megírtuk, az óbudai korrupciógyanús ügyben elhangzott vallomásokban már elhangzott Kiss László neve. Óbuda baloldali, DK-s polgármestere azonban végig hallgatott. Ma reggel viszont őrizetbe vette a korrupciós bűncselekmények miatt nyomozást folytató Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), amikor összehangolt akciót tartott a III. kerületi önkormányzatnál. A helyiek az egyre súlyosabbnak látszó korrupciógyanú miatt tüntetést szerveznek és petíciót indítanak, amelyben a baloldali városvezetés lemondását követelik.

Czeglédy Gergő alpolgármester és Kiss László polgármester – mindkettejüket elvitték a hatóságok

Fotó: Facebook

A jóval korábban rácsok mögé került, és százmilliós vesztegetéssel gyanúsított Czeglédy Gergő alpolgármester letartóztatásának meghosszabbítása után ismét összehangolt akciót tartott a KNYF, a hallgatásba burkolózott, korrupciókról elhíresült önkormányzatnál. Ekkor vették őrizetbe Óbuda DK-s polgármesterét. Részleteket egyelőre nem tudni, de több vallomás szerint Kissnek is visszaosztottak a kenőpénzekből. Az egyik vallomásban úgy beszéltek róla, mint „főnökről”, akinek vissza kellett osztani a korrupciós pénzből. Kiss-sel kapcsolatban korábban az is napvilágra került, hogy felesége révén is érintett lehet a botrányban, ugyanis a hölgynek és az ügy egyik szereplőjének közös cége volt a vizsgált időszakban. Az ügyben a polgármester lehet a tizenegyedik gyanúsított.

Az óbudaiaknál betelt a pohár, tüntetést szerveznek és petíciót is indítanak amiatt, hogy a baloldali városvezetést lemondassák.

Nagyon sokunknak elege van, korrupt vezetésre nincs szükségünk! Ezért szervezünk tüntetést 29-én reggel 9.00 órai kezdettel. Közben már most szombaton, 17-én 9.00 órakor aláírásgyűjtésbe is fogunk a Heltai Jenő téren Békáson, ez egyben petíció is lesz. Addig csináljuk mindezt, amíg a polgármester és teljes testülete le nem mond

– mondta érdeklődésünkre Nagy Attila. Az óbudai lakó kérdésünkre hozzátette: „A kerület nem érdemli meg azt, hogy Óbuda-Békásmegyert egy lepukkant, kétes erkölcsű polgármester és társai vezessék. Nagyon sokunknak elege van abból, hogy olyan polgármester lett megválasztva, aki nyakig benne lehet egy korrupciós ügyben, miközben ő maga egyszer sem adott magyarázatot nekünk a helyzetre, csak hárított. Másrészt az elmúlt öt évben Kiss László gyakorlatilag semmit nem tett a kerületiekért, és azt gondoljuk, ez nem lenne másként az elkövetkező öt évben sem”.