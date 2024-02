Iszonyatosan megszedték magukat az óbudai baloldali politikusok

Az elmúlt években hihetetlenül gazdagodtak az óbudai baloldali képviselők. A 2019-ben hatalomra került politikusok ugyanúgy tömik zsebeiket, mint a Gyurcsány-korszakban. Kiss László DK-s polgármester közvetlen munkatársai különösen jól jártak a ciklus alatt. A baloldali képviselőknek gyakran fejtörést okozhat, hogy hol töltsék az éjszakát, hiszen jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeznek...

Czeglédi és Kiss László polgármester Forrás: óbudaihírek.hu

Czeglédy Gergely alpolgármester vezeti a sort, aki a polgármesteri hivatal folyosóján terjedő pletykák szerint valójában ő irányít a III. kerületben. Czeglédy az elmúlt 3 évben további 5 ingatlant szerzett Csobánkán, Balatonkenesén, Székesfehérváron, Mátraszentimrén és Óbudán. Ezeknek többsége ezer négyzetméter feletti ingatlan. Lackner Csaba volt kispesti szocialista képviselő szerint: „Ha a kerületi politikában nem keresel évi százmilliót, hülye vagy.” Véletlen összefüggés, de Czeglédy Gergely az MSZP helyi nagykutyája volt és korábban Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes titkárságvezetője... A DK-s Kiss László által támogatott Czeglédy alpolgármester állampapír-megtakarítása 70 millió forinttal növekedett, valamint képviselősége alatt tekintélyes mennyiségű euró- és dollárkötvényre is szert tett, összesen 215 millió forint értékben. Bevallása szerint több cégből is »jelentős mértékű« osztalékot kapott, amit összegszerűen le sem írt a vagyonnyilatkozatában.

Az viszont megtudható, hogy a BKK-tól havi 480 000 forint „zsebpénzt” kap még az önkormányzati tisztségért járó jövedelme mellé. A BKK-nál végül is biztos van elég pénz, nincs mire költeni, jobb helyen van az a havi csaknem félmillió egy milliárdosnál...

Alacsonyan szállnak az ingatlanok az alpolgármesterhez Fotó: Metropol

Szintén lenyűgöző az ingatlangyarapodás a testület másik MSZP-s képviselője, Őri László esetén, aki brutális mennyiségű földet kapirgált össze magának. Köröstarcsán több mint 18 hektárja van, Kisújszálláson több mint hat hektárja, Orosházán és Túrkevén pedig 1-1 hektárja. Ez körülbelül 70 millió forintot ért a 2022-es árakkal számolva. Őri László kivételesen szerencsés ember, hiszen a vagyonnyilatkozatából az is kiderül, hogy valakitől csak úgy ajándékba kapott egy hatalmas szántót, aminek az értéke ugyancsak körülbelül 70 millió forint. Mindennapos ajándéknak hangzik, ami más családoknál is gyakran kerül a fa alá…

Az ingatlangyarapodás csak a jéghegy csúcsa. Őri László képviselősége alatt vásárolt egy alapáron 19 millió forintos új Lexus luxusautót, a korábbi 244,5 ezer eurós értékpapír-tulajdona és 27 millió forintos betéte (120,5 millió forint összesen) mára a duplájára nőtt: 478 ezer euró, 80 ezer dollár, 20 millió forint értékpapír és 45 ezer euró készpénz (248 millió forint) van jelenleg a derék pártkatona számláján, miközben az önkormányzati képviselői foglalkozásán felül nincs másik munkaviszonya a vagyonnyilatkozata szerint. Összegezve: 146,5 millió forinttal nőtt a pénzügyi vagyona 3 év alatt, de kivel ne történt volna már ilyen?

Te kaptál már ilyen szép ajándékot? Fotó: Saját szerkesztés

Béres Andrásnak, Kiss László másik alpolgármesterének vagyona is jelentőset hízott 2021 óta. Értékpapírjai nagyot mentek: Concorde egyenlege több mint 9 millióval megszaporodott, de vett Intellinvest-részvényeket is 2 800 000 forintért, Telekom-részvényeket 6 millió forintért, állampapírt 45 millió forintért, valamint készpénzeszközei is növekedtek még kétmillió forinttal. Mint kiderült, Béres alpolgármester úr a PM párttól kap még havonta 285 000 forintot, a BGYH Zrt.-től bruttó 696 ezer forintot – nyilván a budapesti gyógyfürdőknek nincs mire költeni... –, valamint tőzsdei ügyeskedésekből is összejön neki havi 1 200 000 Ft. Mindezek mellé beújított egy Suzuki Swiftet, mert ilyen egy szerény ember Szabó Tímea párttársa. Bár megjegyezzük, hogy munkába nem ezzel, hanem egy nagy értékű terepjáróval jár, de bevásárolni is kell ugye valamivel...

Béres András is gazdagodott Fotó: Saját szerkesztés

Nem kell tehát sajnálni Kiss László polgármester holdudvarát. Közéleti megjelenésük óta arról prédikálnak, hogy ebben az országban nem lehet élni, itt minden rossz, a kerületben semmit sem lehet fejleszteni, mert az állam mindenkitől mindent elvesz. Eközben 3-4 év alatt tesznek zsebre annyi pénzt, amennyit egy átlagos ember egész életében nem keres. Ha valaki legközelebb azt hallja, hogy egy padot, egy játszóteret, egy orvosi rendelőt azért nem lehet felújítani, mert semmire sincs pénz, majd jusson eszébe, hogy van azért, amire mégis van: a dollárbaloldalra...