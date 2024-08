Óbudai korrupció: három hónappal tovább marad börtönben az alpolgármester

Óbuda önkormányzata teljes némaságba burkolózott, továbbra sem hívja vissza alpolgármesterét pozíciójából, pedig a hatóság október 20-ig meghosszabbította a korrupciós üggyel gyanúsított Czeglédy Gergely letartóztatását. A minősített hivatali vesztegetés bűntettével gyanúsított baloldali alpolgármestert először 30 napra tartóztatták le egy önkormányzati cégvezetővel együtt, akit bűnsegédként gyanúsítanak.

Czeglédy Gergely és Kiss László polgármester Forrás: óbudaihírek.hu

Óbuda szocialista alpolgármestere –a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) gyanúja szerint– azért, hogy biztosítsa egy reklámcég plakátjainak elhelyezését Óbudán, 100 millió forintnyi kenőpénzt fogadott el. A vesztegetési pénz eltusolására pedig fiktív szerződéseket kötöttek. Egyelőre az ügynek 10 gyanúsítottja van, a Magyar Nemzet szerint az is fontos körülmény, hogy az egyik vallomás szerint Kiss László DK-s polgármester neve is felmerült: egy tanú azt állította, hogy ő is részesült a kenőpénzből. Ha mindez bebizonyosodik, akkor az ellenzéki politikus ellen a KNYF szintén eljárást indít majd. A nyomozó ügyészség több személyt vezető beosztású személy által, az előnyért hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsít, melyet az alpolgármester tettesként, a többi gyanúsított pedig, akik a „strómancégek” ügyvezetői voltak, bűnsegédként követtek el.

Így is lehet pénzhez jutni Óbudán?

Szinte hazajár Kiss László hivatalába a hatóság Fotó: MW

A nyomozó ügyészség gyanúja szerint egy férfi – két reklámtevékenységet folytató gazdasági társaság ügyvezetőjeként – cégei felhasználásával több mint 100 millió forintot fizetett az alpolgármesternek, hogy az hivatali helyzetét kihasználva közbenjárjon a reklámberendezések fennmaradásáért, további reklámcélú használatukért, valamint a szükséges engedélyek megadásáért. A reklámtevékenységet folytató cégek ügyvezetője fiktív szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A cégek a színlelt szerződésekben írt szolgáltatást a valóságban nem teljesítették, azzal kapcsolatban nem végeztek semmilyen tevékenységet, és az már a szerződések megkötésekor sem állt a felek szándékában.