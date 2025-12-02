Így védjük a rezsicsökkentést – Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár elmagyarázta, hogy miért maradt érintetlen a decemberi számlánk
A kormány azt mondja: megvédte a rezsicsökkentést, de hogy ez mit jelent a gyakorlatban, arról ritkán esik szó. Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár magyarázta el nekünk, hogy mit hoz az olajra-gázra kapott szankciómentesség a hétköznapi ember számára.
Az elmúlt hónapokban a magyar kormány kommunikációjának egyik leggyakrabban ismételt kijelentése volt, hogy „megvédték a rezsicsökkentést”. A hétköznapi családok viszont joggal kérdezhették: mitől, hogyan és legfőképpen meddig? Steiner Attila energetikáért felelős államtitkártól kérdeztünk, aki a kérdéseinkre válaszolva nemcsak a „rezsicsökkentés pajzsát” fordította le a laikusok nyelvére, hanem azt is, hogy mi zajlott a kulisszák mögött az Egyesült Államokban, és miért volt kulcsfontosságú a magyar kormány számára a Trump-adminisztrációval való megegyezés.
Mi volt pontosan a tét Amerikában?
A magyar rezsivédelem alapja ma az, hogy az ország olcsó energiához fér hozzá, mégpedig stabil és megbízható forrásokból. Steiner szerint ennek megtartása a külpolitikai tárgyalások egyik legfontosabb célja volt:
Alapvetően az a rezsicsökkentés megvédésének az alapja, hogy Magyarország továbbra is hozzáfér olcsó energiahordozókhoz, ilyen a földgáz esetében az orosz gáz.
Az államtitkár hozzátette, hogy az orosz energiahordozókra tervezett uniós és amerikai szankciók olyan áremelkedést indítottak volna el, ami a rezsicsökkentés teljes rendszerét elsöpörte volna.
Különböző szankciókat akartak kivetni az orosz energiahordozókra, ez viszont az egész rezsicsökkentés alapját lehetetlenítette volna el. Emiatt volt ez talán a legfontosabb eredménye az Orbán–Trump-találkozónak, mert ha máshogy alakul, az már rövid távon is egy nagyon-nagyon komoly pénzügyi terhet jelentett volna. Fel kellett volna adni miatta a rezsicsökkentést
– mondta Steiner, majd egyértelművé tette, hogy a Trump elnökkel Washingtonban kötött megállapodás volt az, ami ezt a fenyegetést elhárította.
Nagyon fontos volt, hogy a magyar miniszterelnök Donald Trump elnökkel megegyezett abban, hogy szankciós mentességet kapunk az olajra és a gázra. Mert ha ez nem lett volna, ma sokkal drágább lenne az üzemanyag és a gázbeszerzés is.
Mit jelent ez a szankciómentesség a gyakorlatban?
A szankciómentesség nem egy elvont jogi kifejezés, hanem egy konkrét felmentés az alól, hogy a magyar kormánynak és energiaszolgáltatóknak az orosz olaj- és gázbeszerzések után büntetővámot, korlátozó felárat kelljen fizetnie, tiltást elszenvednie. A családok mindezt közvetlenül megérezték volna a pénztárcájukon:
A decemberi fogyasztásuk után már sokkal nagyobb összegű számlát kaphattak volna a magyar családok. Benzin és dízel esetében nagyon komoly áremelkedés lett volna, gáz esetében akár 3-4-szeres gázárral is szembesülhettek volna
– magyarázta.
Vagyis a rezsicsökkentés megvédése valójában azt jelenti, hogy a kormány nem engedte, hogy a jelenlegi beszerzési útvonalakat olyan szankciók terheljék, amelyek az energia végső árát a többszörösére emelték volna.
A nagy tévhit: csak egy évre szól?
A sajtóban és közbeszédben terjedő egyik legnagyobb félreértés az, hogy a szankciómentesség csak egyetlen évre szólna. Az államtitkár ezt határozottan cáfolta, és elutasította a két rendszer, az adminisztratív kezelés és a politikai megállapodás összemosását.
Szó sem volt arról, hogy ez csak egy évre érvényes
– mondta Steiner, majd részletesen elmagyarázta, hogy honnan eredhetett a tévhit.
Formailag a szankciókat gyakran egy évre vetik ki, majd megújítják. Az EU-ban is félévente hosszabbítanak. De a politikai megállapodás az volt, hogy amíg Orbán Viktor és Donald Trump hivatalban vannak, a mentesség él.
Hozzátette: Amerikában egy nagyon erős elnöki rendszer van, amiben megállapodik az elnök, az az irányadó.
Paks és Paks II. – Steiner Attila elmondta, hogy miért tartja ez olcsón a magyar áramot
A rezsivédelem másik pillére nem import-, hanem hazai energia: a Paksi Atomerőműé.
A rezsicsökkentett kilowattóránként 36 forintos árat az atomerőmű olcsó termelése teszi lehetővé
– fogalmazott az államtitkár.
Ha Paks van, akkor rezsicsökkentés is van
– hangsúlyozta.
Steiner azt is közérthetően elmagyarázta, hogy nem lehet egyik napról a másikra cserélgetni a reaktorok fűtőelemeit, de most egy új beszerzési lábat is indítanak, hogy több forrásból is biztosított legyen az ellátás.
Az amerikai Westinghouse céggel aláírt szerződés ellátásbiztonsági szempontból jó hír
– mondta, de a hangsúly nem az árra, hanem a megbízhatóságra esik: ha bármi történik, az erőmű nem áll le, a magyar áramellátás biztonságban marad.
Paks II., amely megduplázná a kapacitást, szintén nem épülhetett volna tovább a szankciómentesség nélkül.
Ha a mentesség nincs meg, a projekt leállt volna
– mondta Steiner.
Miért fontos ez a családoknak? Mert az ország egyre több áramot fogyaszt a klímák, a hőszivattyús fűtés, az elektromos autók, a háztartási berendezések miatt. A napelemek sokat segítenek, de nem adnak állandó, éjjel-nappal olcsó áramot, Paks viszont igen, és Paks II. majd még többet fog.
Steiner hangsúlyozta, hogy ezek a megállapodások mind hozzájárulnak az energiaszuverenitásunk megerősítéséhez. Elmondta: az a cél, hogy hazánkban tudjunk megtermelni minél biztonságosabban minél több villamos energiát, hogy ne kelljen importálni.
Amúgy nagyon szépen haladunk előre ebben a témában, mert hosszú időn keresztül 30–35 százaléknyi villanyt kellett importálnunk. És most ebben az évben nem lehetetlen, hogy be tudunk menni 20 százalék alá. Ez a megújuló energiatermelő létesítményeknek, főleg a napelemeknek köszönhető. De ezért lenne fontos, hogy Paks II. is bejöjjön, akkor ez az arány lehet, hogy nullára is le tudna csökkenni. A fűtőelemeket, amiből termeljük az áramot, mostantól még több helyről be tudjuk szerezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés lenne az energiaszuverenitás szempontjából, és hogy az olcsó árakat tényleg hosszú távon tudjuk garantálni, nemcsak 1-2 évre, hanem akár évtizedekre is. Ennek az alapjait teremti meg az amerikai megállapodás.
Brüsszel és a „rezsitrükközés”: mi a veszély?
Steiner Attila arról is beszélt, hogy az uniós szankciós javaslatokat most „vámeljárásba csomagolva” próbálják áterőltetni, így minősített többséggel át lehet szavazni, megfosztva a tagállamokat a vétójoguktól.
Ez nem újdonság, csak a módszer változik, Brüsszel régóta több fronton támadja a rezsicsökkentést.
Úgyhogy ezt kell most újra, ezredszer is kivédeni. Decemberben lesz egy következő ülés, ahol szintén a javaslat ellen fogunk szavazni. Azon vagyunk, hogy közben a béke minél hamarabb beköszöntsön. És akkor az egész szankciózás meg a folyamatos erőlködés, hogy hogyan váljunk le az oroszokról, teljesen indokolatlanná fog válni. Még az is megeshet, hogy megfordul a helyzet, hogy inkább versenyezni fognak majd a különböző országok és régiók az orosz energiahordozókért. A béke területén nagyon komoly tárgyalások folynak nemzetközi szinten, előfordulhat, hogy Budapesten lesz a békekonferencia, és lezárul végre a háború. Akkor ez az egész jogászkodás és nyomásgyakorlás az orosz import betiltása érdekében igazából okafogyottá válik.
A veszély azonban nem múlt el. Brüsszel teljesen betiltaná az orosz olaj- és gázbehozatalt Magyarországon is. Ez 3,5-szeres rezsit és 1000 forint feletti benzinárat hozna magával – vagyis brutális árrobbanást és energiaválságot. Ez ellen is fel kell vennünk a harcot, és ezért is fontos, hogy minél többen vegyenek részt a december 7-ig meghosszabbított nemzeti konzultáción, amelynek célja, hogy tiltakozzunk a rezsicsökkentés elvétele és az adóemelések ellen.
