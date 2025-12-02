Így védjük a rezsicsökkentést – Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár elmagyarázta, hogy miért maradt érintetlen a decemberi számlánk

Az elmúlt hónapokban a magyar kormány kommunikációjának egyik leggyakrabban ismételt kijelentése volt, hogy „megvédték a rezsicsökkentést”. A hétköznapi családok viszont joggal kérdezhették: mitől, hogyan és legfőképpen meddig? Steiner Attila energetikáért felelős államtitkártól kérdeztünk, aki a kérdéseinkre válaszolva nemcsak a „rezsicsökkentés pajzsát” fordította le a laikusok nyelvére, hanem azt is, hogy mi zajlott a kulisszák mögött az Egyesült Államokban, és miért volt kulcsfontosságú a magyar kormány számára a Trump-adminisztrációval való megegyezés.

Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár elmagyarázta, hogy miért maradt érintetlen a decemberi számlánk Fotó: Markovics Gábor

Mi volt pontosan a tét Amerikában?

A magyar rezsivédelem alapja ma az, hogy az ország olcsó energiához fér hozzá, mégpedig stabil és megbízható forrásokból. Steiner szerint ennek megtartása a külpolitikai tárgyalások egyik legfontosabb célja volt:

Alapvetően az a rezsicsökkentés megvédésének az alapja, hogy Magyarország továbbra is hozzáfér olcsó energiahordozókhoz, ilyen a földgáz esetében az orosz gáz.

Az államtitkár hozzátette, hogy az orosz energiahordozókra tervezett uniós és amerikai szankciók olyan áremelkedést indítottak volna el, ami a rezsicsökkentés teljes rendszerét elsöpörte volna.

Különböző szankciókat akartak kivetni az orosz energiahordozókra, ez viszont az egész rezsicsökkentés alapját lehetetlenítette volna el. Emiatt volt ez talán a legfontosabb eredménye az Orbán–Trump-találkozónak, mert ha máshogy alakul, az már rövid távon is egy nagyon-nagyon komoly pénzügyi terhet jelentett volna. Fel kellett volna adni miatta a rezsicsökkentést

– mondta Steiner, majd egyértelművé tette, hogy a Trump elnökkel Washingtonban kötött megállapodás volt az, ami ezt a fenyegetést elhárította.

Nagyon fontos volt, hogy a magyar miniszterelnök Donald Trump elnökkel megegyezett abban, hogy szankciós mentességet kapunk az olajra és a gázra. Mert ha ez nem lett volna, ma sokkal drágább lenne az üzemanyag és a gázbeszerzés is.

Mit jelent ez a szankciómentesség a gyakorlatban?

A szankciómentesség nem egy elvont jogi kifejezés, hanem egy konkrét felmentés az alól, hogy a magyar kormánynak és energiaszolgáltatóknak az orosz olaj- és gázbeszerzések után büntetővámot, korlátozó felárat kelljen fizetnie, tiltást elszenvednie. A családok mindezt közvetlenül megérezték volna a pénztárcájukon:

A decemberi fogyasztásuk után már sokkal nagyobb összegű számlát kaphattak volna a magyar családok. Benzin és dízel esetében nagyon komoly áremelkedés lett volna, gáz esetében akár 3-4-szeres gázárral is szembesülhettek volna

– magyarázta.