Orbán Viktor a moszkvai tárgyalás után: marad a rezsicsökkentés
A miniszterelnök az elmúlt hetekben több fontos tárgyalást is lefolytatott. Ezeknek köszönhetően továbbra is Magyarországon lesznek a legolcsóbbak a rezsiszámlák.
Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen megosztotta a közönséggel azt is, hogy milyen fontos eredménye volt a pénteki moszkvai tárgyalásainak. Minden magyar számára jó hír, hogy jövőre is marad a rezsicsökkentés, ami többszázezer családot véd a magas villany- és gázszámláktól - írja a Ripost.
A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségből megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is.
Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani
– mutatott rá.
A rezsicsökkentés nélkül háromszorosára nőnének az emberek rezsiszámlái
De mi történne, ha Magyarországon hirtelen kivezetnék a rezsicsökkentést?
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a napokban világossá tette, hogy mit jelentene a magyar családok számára a rezsicsökkentés kivezetése.
A matek egyszerű és ijesztő:
- Ha a lengyel árszintre emelkednénk, a magyar családok rezsije azonnal megduplázódna.
- Ha a cseh utat járnánk be – amit 2010 előtt követtünk –, akkor a mostani számlák háromszorosát kellene befizetnünk minden hónapban.
A Háborúellenes Gyűlés teljes műsora itt nézhető vissza:
