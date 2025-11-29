RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a moszkvai tárgyalás után: marad a rezsicsökkentés

A miniszterelnök az elmúlt hetekben több fontos tárgyalást is lefolytatott. Ezeknek köszönhetően továbbra is Magyarországon lesznek a legolcsóbbak a rezsiszámlák.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 16:55
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor rezsicsökkentés

Orbán Viktor a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen megosztotta a közönséggel azt is, hogy milyen fontos eredménye volt a pénteki moszkvai tárgyalásainak. Minden magyar számára jó hír, hogy jövőre is marad a rezsicsökkentés, ami többszázezer családot véd a magas villany- és gázszámláktól - írja a Ripost.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
OrbánViktor olyan jó híreket közölt, amely nemcsak a nyíregyháziaknak, hanem az ország minden pontján élőknek könnyebbséget jelent 
Fotó: MW / 

A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajt sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségből megérkezzenek az energiahordozók Magyarországra most télen és jövőre is. 

Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani

– mutatott rá. 

A rezsicsökkentés nélkül háromszorosára nőnének az emberek rezsiszámlái

De mi történne, ha Magyarországon hirtelen kivezetnék a rezsicsökkentést? 

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a napokban világossá tette, hogy mit jelentene a magyar családok számára a rezsicsökkentés kivezetése. 

A matek egyszerű és ijesztő:

  • Ha a lengyel árszintre emelkednénk, a magyar családok rezsije azonnal megduplázódna.
  • Ha a cseh utat járnánk be – amit 2010 előtt követtünk –, akkor a mostani számlák háromszorosát kellene befizetnünk minden hónapban.

A Háborúellenes Gyűlés teljes műsora itt nézhető vissza:

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu