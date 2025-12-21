"Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet" - Ezt mondta el a Háborúellenes Gyűlésről Schóbert Norbert Jr.

- Orbán Viktor: Megváltoztatjuk a magyarok sorsát
Schóbert Norbert Jr. is tiszteletét tette a Háborúellenes Gyűlésen.
Óriási sikernek bizonyult a Háborúellenes Gyűlés Szegeden, ahol már a reggeli órákban több ezer ember gyűlt össze. Nemcsak civilek, hanem ismert közéleti és művészeti szereplők is megjelentek: a résztvevők közt feltűnt Tóth Gabi, Mészáros Nóra, Sasvári Sándor, Harsányi Levente, valamint Schóbert Norbert Jr. is, aki a Borsnak részletesen elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy személyesen is jelen legyen a szegedi megmozduláson.
Szegedi Háborúellenes Gyűlés: Schóbert Norbert Jr. Bajtársak DPK tagként kötelezőnek érezte a részvételt
Azért is jöttem el, mert tagja vagyok a tartalékosoknak a Honvédségben. Kötelességemnek éreztem, hogy itt legyek, mert ez a rendezvény arról szól, hogy hogyan teremtsünk békét. Itt a helyem, hogy támogassam a Bajtársak Digitális Polgári Kört, aminek tagja vagyok
- mondta el Norbert, majd hozzátette, hogy a küldetésük teljes mértékben egybevág a Háborúellenes Gyűlések tematikájával.
Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet és pozitivitást. Nagyon jó látni az összetartást...
– mondta el Schóbert Norbert Jr. a helyszínen kialakult légkörről, amely ritkán tapasztalható meg ekkora tömegben, amelyben egyébként fiatalok, idősebbek, családok és baráti társaságok egyaránt feltűnnek, sokan már a reggeli órákban elfoglalták a helyüket.
Amikor a háborúról kérdezték, Schóbert Norbert Jr. határozottan és érzelmekkel telve válaszolt:
Békepárti vagyok, csak a béke mellett tudok kiállni, mert a háború csak szörnyűségeket hoz magával...
– hangsúlyozta.
Szavai pontosan illeszkednek a rendezvény fő üzenetéhez, amely a fegyveres konfliktusok elutasításáról és a békés megoldások fontosságáról szól. A szegedi Háborúellenes Gyűlés teljes lendülettel zajlott, a több ezres részvétel és az ismert támogatók jelenléte pedig jól mutatta, milyen erős társadalmi igény van a béke melletti nyílt kiállásra.
