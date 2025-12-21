RETRO RÁDIÓ

"Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet" - Ezt mondta el a Háborúellenes Gyűlésről Schóbert Norbert Jr.

Schóbert Norbert Jr. is tiszteletét tette a Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 08:12
Módosítva: 2025.12.21. 08:33
Háborúellenes Gyűlés ifj. Schobert Norbert háború

Óriási sikernek bizonyult a Háborúellenes Gyűlés Szegeden, ahol már a reggeli órákban több ezer ember gyűlt össze. Nemcsak civilek, hanem ismert közéleti és művészeti szereplők is megjelentek: a résztvevők közt feltűnt Tóth Gabi, Mészáros Nóra, Sasvári Sándor, Harsányi Levente, valamint Schóbert Norbert Jr. is, aki a Borsnak részletesen elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy személyesen is jelen legyen a szegedi megmozduláson.

Schóbert Norbert Jr. a béke pártján áll.
Schóbert Norbert Jr. is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen. (Fotó: MW)

Szegedi Háborúellenes Gyűlés: Schóbert Norbert Jr. Bajtársak DPK tagként kötelezőnek érezte a részvételt

Azért is jöttem el, mert tagja vagyok a tartalékosoknak a Honvédségben. Kötelességemnek éreztem, hogy itt legyek, mert ez a rendezvény arról szól, hogy hogyan teremtsünk békét. Itt a helyem, hogy támogassam a Bajtársak Digitális Polgári Kört, aminek tagja vagyok

- mondta el Norbert, majd hozzátette, hogy a küldetésük teljes mértékben egybevág a Háborúellenes Gyűlések tematikájával.

Mindenkinek látom a szemében a hazaszeretetet és pozitivitást. Nagyon jó látni az összetartást...

– mondta el Schóbert Norbert Jr. a helyszínen kialakult légkörről, amely ritkán tapasztalható meg ekkora tömegben, amelyben egyébként fiatalok, idősebbek, családok és baráti társaságok egyaránt feltűnnek, sokan már a reggeli órákban elfoglalták a helyüket.

Amikor a háborúról kérdezték, Schóbert Norbert Jr. határozottan és érzelmekkel telve válaszolt: 

Békepárti vagyok, csak a béke mellett tudok kiállni, mert a háború csak szörnyűségeket hoz magával... 

– hangsúlyozta. 

Szavai pontosan illeszkednek a rendezvény fő üzenetéhez, amely a fegyveres konfliktusok elutasításáról és a békés megoldások fontosságáról szól. A szegedi Háborúellenes Gyűlés teljes lendülettel zajlott, a több ezres részvétel és az ismert támogatók jelenléte pedig jól mutatta, milyen erős társadalmi igény van a béke melletti nyílt kiállásra.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

