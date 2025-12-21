"A béke nem pártpolitikai kérdés" - Tóth Gabi is kiállt a Háborúellenes Gyűlésen

- Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk! - Fotó
Tóth Gabi szerint az összefogás a legfontosabb. Az énekesnő a szegedi Háborúellenes Gyűlésen is felszólalt.
December 20-án került megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés Szegeden, amelyen ezúttal is számos hazai híresség vett részt. Tóth Gabi is megjelent, akit a Bors stábjának sikerült elcsípnie a helyszínen. Az énekesnő nem csupán résztvevőként volt jelen, hanem aktív szereplőként is, hiszen a Zebra DPK egyik alapítója, egy olyan közösségé, amely az álhírek ellen lép fel, és amelyről saját tapasztalata alapján is csak elismerően tud beszélni.
A Zebra nagyon jó fej: mindig kiszagolja azokat a cikkeket, amik nagyon nagy kamuk. Az elmúlt években azért volt tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor el vannak ferdítve, vagy álhíreket terjesztenek akár rólam is, úgyhogy én nagyon nagy szeretettel csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos, hogy a digitális térben is megjelenjünk. Nagyon nagy haszna van, mert például múltkor is megjelent rólam valamilyen cikk, szóltam a zebrásoknak, jöttek és elterjesztették a valóságot. Jó fejek.
- mondta el a Zebra DPK-ról az énekesnő.
Fontos üzenetet fogalmazott meg Tóth Gabi a Háborúellenes Gyűlésen
Gabi ezután elmondta, a háború és a béke kérdése nem lehet politikai lövészárkokba zárva, mert ez világnézettől függetlenül mindenkit érint. Szerinte a legnagyobb felelősség most az, hogy a megosztottság helyett a párbeszéd kerüljön előtérbe.
Nekem az egyik legfontosabb az, hogy ez egy olyan kérdés kell legyen, ami pártpolitikától teljesen független. Gondolhatunk tök mást a világról, lehet az egy baloldali nézetű ember, jobboldali nézetű ember, nekem valahogy a politikai szerepvállalásomnak azt a részét tartom fontosnak, hogy valahogy ezt a szakadékot megszüntessük. Mind a két oldalnak van felelőssége benne, hogy összetalálkozzunk és ne legyen ennyire szélsőséges a hangulat. Ne ítéljünk el embereket azért, mert mit gondolnak! Nekem is rengeteg olyan barátom van, akik totál mást gondolnak politikailag, mint amit én, mégis együtt karácsonyozunk, szeretjük egymást. Nem történhet meg az, hogy barátságok mennek tönkre azért, mert mást gondolunk a világról. Itt is a béke a lényeg. Teljesen egyértelműnek kéne lennie mindkét oldalnak, hogy a béke a legfontosabb
- hangsúlyozta az énekesnő.
Az énekesnő azoknak is üzent, akik szerint feleslegesek a Háborúellenes Gyűlések, és csak legyintenek ezekre az eseményekre:
Jöjjenek el egy ilyen gyűlésre, érezzék meg, hogy milyen itt az energiaszint. Nagyon kedves emberekkel találkozom itt általában, és nagyon jókat tudunk itt beszélgetni, de nagyon sok kritikus emberrel is. Én nagyon jól érzem magam, nem félek, nem gondolom, hogy szégyellni kellene azt, hogy ki mit gondol a világról, és nagyon jól megférünk egymás mellett.
Végezetül pedig arról is beszélt, szerinte milyen súlyos ára van egy elhúzódó háborúnak – nemcsak a jelenre, hanem a jövő generációira nézve is:
Azonkívül, hogy értelmetlenül halnak meg emberek, ha nem gondolkodunk, akkor még az ükunokáink is ezt a háborút fogják megfizetni. Ne hagyjunk egy ilyen világot az utódainkra, ha nincs gyerekünk, akkor is a nemzetre kell gondolni. Másokra is kell gondolni a saját életünkön kívül. Én ezért képviselem a nemzeti oldalt, mert én abban nőttem fel, hogy akkor lesz békés közösség, ha foglalkozom a mellettem ülőkkel is, hogy mi van velük, még ha nem is a rokonaim.
