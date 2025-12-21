"A béke nem pártpolitikai kérdés" - Tóth Gabi is kiállt a Háborúellenes Gyűlésen

December 20-án került megrendezésre az ötödik Háborúellenes Gyűlés Szegeden, amelyen ezúttal is számos hazai híresség vett részt. Tóth Gabi is megjelent, akit a Bors stábjának sikerült elcsípnie a helyszínen. Az énekesnő nem csupán résztvevőként volt jelen, hanem aktív szereplőként is, hiszen a Zebra DPK egyik alapítója, egy olyan közösségé, amely az álhírek ellen lép fel, és amelyről saját tapasztalata alapján is csak elismerően tud beszélni.

Fontos üzenetet fogalmazott meg Tóth Gabi a szegedi Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

A Zebra nagyon jó fej: mindig kiszagolja azokat a cikkeket, amik nagyon nagy kamuk. Az elmúlt években azért volt tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor el vannak ferdítve, vagy álhíreket terjesztenek akár rólam is, úgyhogy én nagyon nagy szeretettel csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos, hogy a digitális térben is megjelenjünk. Nagyon nagy haszna van, mert például múltkor is megjelent rólam valamilyen cikk, szóltam a zebrásoknak, jöttek és elterjesztették a valóságot. Jó fejek.

- mondta el a Zebra DPK-ról az énekesnő.

Gabi ezután elmondta, a háború és a béke kérdése nem lehet politikai lövészárkokba zárva, mert ez világnézettől függetlenül mindenkit érint. Szerinte a legnagyobb felelősség most az, hogy a megosztottság helyett a párbeszéd kerüljön előtérbe.

Nekem az egyik legfontosabb az, hogy ez egy olyan kérdés kell legyen, ami pártpolitikától teljesen független. Gondolhatunk tök mást a világról, lehet az egy baloldali nézetű ember, jobboldali nézetű ember, nekem valahogy a politikai szerepvállalásomnak azt a részét tartom fontosnak, hogy valahogy ezt a szakadékot megszüntessük. Mind a két oldalnak van felelőssége benne, hogy összetalálkozzunk és ne legyen ennyire szélsőséges a hangulat. Ne ítéljünk el embereket azért, mert mit gondolnak! Nekem is rengeteg olyan barátom van, akik totál mást gondolnak politikailag, mint amit én, mégis együtt karácsonyozunk, szeretjük egymást. Nem történhet meg az, hogy barátságok mennek tönkre azért, mert mást gondolunk a világról. Itt is a béke a lényeg. Teljesen egyértelműnek kéne lennie mindkét oldalnak, hogy a béke a legfontosabb

- hangsúlyozta az énekesnő.