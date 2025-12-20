Hogy hol a pénz? Például az ország sokszorosára növekedett aranytartalékában!

Áder János Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédében, december 20-án arra vállalkozott, hogy nagyságrendileg ismerteti azt az elképesztő mértékű gyarapodást, amin az országunk keresztül ment az elmúlt 15 évben. Az egyik legékesebb példa Magyarország aranytartalékának óriási léptékű növekedése. 2010-ben ugyanis az aranytartalék 3 tonna volt, ami 2025-re 100 tonnára növekedett. A rengeteg beruházás, építkezés és fejlesztés mellett ez a példa is szemlélteti, hogy a kormány pontosan fel tudja mutatni, hogy hova és mire költi a pénzt.

Áder János Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédében, december 20-án, Magyarország aranytartalékának gyarapodásáról is beszélt / Fotó: mw

A 15 év alatt az aranytartalékunk elképesztő mértékben gyarapodott!

A kormány a közvagyon gyarapítása érdekében hozza meg felelősségteljes döntéseit. Még számba venni sem könnyű az elmúlt 15 év fejlődésének eredményeit. De pusztán az aranytartalék gyarapodása is jelzi a fejlődés mértékét!

Fölhívtam Varga Mihályt a Magyar Nemzeti Bank elnökét, és kérdeztem, hogy jól emlékszem-e, hogy 2010-ben 3 tonna volt Magyarország aranytartaléka? Azt mondta igen, jól emlékszem. Mondom akkor segítsél, mennyi most ez az aranytartalék? Azt mondta 110 tonna. Tehát 3-ról 110 tonnára nőtt az aranytartalék.

- mondta Áder János.

Ha felfoghatatlanul hangzik, akkor a volt köztársasági elnök lefordította hétköznapi nyelvre is:

Hogy ezt egy kicsit hétköznapibbá tegyük, és azt mondjuk, hogy 2010-ben 3 millió forint volt a megtakarítási számlámon, és az az elmúlt 15 év alatt 110 millióra nőtt, az egy jelentős vagyongyarapodás, igaz? Nahát ugyanez van az aranytartalékkal is!

Pontosan a további biztonságos gyarapodás miatt fontos kiállni a béke mellett!