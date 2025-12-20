RETRO RÁDIÓ

Hogy hol a pénz? Például az ország sokszorosára növekedett aranytartalékában!

Magyarország olyan történelmi léptékű fejlődésen ment keresztül az elmúlt 15 évben, amihez fogható csak az 1867-es Kiegyezés után volt tapasztalható. Mégis többen kérdezik, hogy hol a pénz? Miben fejlődött az ország? Például ott van a sokszorosára növekedett aranytartalékban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 18:34
Módosítva: 2025.12.20. 19:14
magyarország Háborúellenes Gyűlés áder jános magyar nemzeti bank

Áder János Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédében, december 20-án arra vállalkozott, hogy nagyságrendileg ismerteti azt az elképesztő mértékű gyarapodást, amin az országunk keresztül ment az elmúlt 15 évben. Az egyik legékesebb példa Magyarország aranytartalékának óriási léptékű növekedése. 2010-ben ugyanis az aranytartalék 3 tonna volt, ami 2025-re 100 tonnára növekedett. A rengeteg beruházás, építkezés és fejlesztés mellett ez a példa is szemlélteti, hogy a kormány pontosan fel tudja mutatni, hogy hova és mire költi a pénzt.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Áder János Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédében, december 20-án, Magyarország aranytartalékának gyarapodásáról is beszélt / Fotó: mw

A 15 év alatt az aranytartalékunk elképesztő mértékben gyarapodott!

A kormány a közvagyon gyarapítása érdekében hozza meg felelősségteljes döntéseit. Még számba venni sem könnyű az elmúlt 15 év fejlődésének eredményeit. De pusztán az aranytartalék gyarapodása is jelzi a fejlődés mértékét!

Fölhívtam Varga Mihályt a Magyar Nemzeti Bank elnökét, és kérdeztem, hogy jól emlékszem-e, hogy 2010-ben 3 tonna volt Magyarország aranytartaléka? Azt mondta igen, jól emlékszem. Mondom akkor segítsél, mennyi most ez az aranytartalék? Azt mondta 110 tonna. Tehát 3-ról 110 tonnára nőtt az aranytartalék. 

- mondta Áder János.

Ha felfoghatatlanul hangzik, akkor a volt köztársasági elnök lefordította hétköznapi nyelvre is:

Hogy ezt egy kicsit hétköznapibbá tegyük, és azt mondjuk, hogy 2010-ben 3 millió forint volt a megtakarítási számlámon, és az az elmúlt 15 év alatt 110 millióra nőtt, az egy jelentős vagyongyarapodás, igaz? Nahát ugyanez van az aranytartalékkal is!

Pontosan a további biztonságos gyarapodás miatt fontos kiállni a béke mellett!

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu