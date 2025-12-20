Áder János ezeket mondta a szegedi Háborúellenes Gyűlésen

Áder János volt köztársasági elnök Deák Ferencet idézte: "Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem hétköznapi hasznos jólétet gyarapító tettek sorozatával kell szeretni." Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen tartott előadása azt bizonyította, hogy a kormányzó pártok az elmúlt 15 évben ezen az úton jártak. Felsorolni is nehéz, hogy mivel gyarapodott az ország közvagyona. Az elmúlt 15 év csak az 1867-es kiegyezés utáni időszakhoz fogható fejlődés tekintetében. Úgyhogy van mit veszítenünk, ha a brüsszeli elit háborúba viszi az országot. De lássuk, hogy pontosan mit veszítenénk háború esetén!

Áder János a Háborúellenes Gyűlésen Szegeden pontosan elmondta, hogy hol a pénz? /Fotó: mw

Ezeket mondta Áder János

Egy parlamenti ciklus végére, különösen a választások előtt leegyszerűsödnek a kérdések.

„Hol a pénz?” – kérdezik az ellenzékiek.

„Gyarapodott a közvagyon?” – kérdezik a középen állók.

„Mire lehetünk büszkék?” – kérdezik a patrióták.

„Mindent elloptak!” – harsogja a balliberális média jelentős része. Van, aki még pontos összeget is mond: 20 000 milliárd forint tűnt el nyomtalanul.

Én azt javaslom, hogy higgadtan, nyugodtan, tárgyilagosan vizsgáljuk meg a kérdést: gyarapodott-e az elmúlt 15 esztendőben a közvagyon. Erre a kérdésre minden mellébeszélés nélkül próbáljunk választ adni.

Egy percen készültem – a prezentáció három részből áll.

Az első egy országos kitekintés, 11 tétellel.

Utána egy hasonló logikára épülő Csongrád megyei összegzés következik.

A végén pedig – kényszerűen – nagyon gyors, pörgős stílusban összefoglalom mindazt, ami nem fér bele a 25 percbe, mert a szervezők erre kértek.

Látni fogják a végén: még így is marad, ami kilóg - mondta a volt köztársasági elnök.

1. Gyarapodott-e a közvagyon? – Országos kitekintés

Az infrastruktúrával kezdünk: autópálya- és autóút-építés. Nem akarom számokkal túlterhelni Önöket, inkább képeket mutatok, néhány információval kiegészítve.

2010-ben 1727 kilométer gyorsforgalmi út volt Magyarországon.

2025-ben – 15 évvel később – 2593 kilométer.

A különbség: 866 kilométer új autópálya és autóút.

Ez önmagában is említésre méltó, de tegyük hozzá: ma már Zalaegerszeg kivételével minden megyeszékhely gyorsforgalmi úton megközelíthető.

2010-ben három olyan pont volt az országhatáron, ahol autópálya vagy autóút lépte át a határt, ma tíz ilyen pont van.

Sokan mondhatják: rendben, épültek autópályák, de mi van a mellékutakkal? Valóban, hosszú évekig minden kormány adós maradt a másod- és harmadrendű utak karbantartásával. Az elmúlt 15 évben – különösen az utóbbi időszakban – ez a figyelem megfordult: 4000 kilométer mellékút épült vagy újult meg.

Egészségügy

Sokat kárhoztatott terület. Vannak még felújításra váró intézmények – ez igaz. De eltagadni azt, hogy 91 kórház és rendelőintézet épült vagy újult meg 15 év alatt, nem lehet.

A Magyar Falu Program keretében 625 orvosi rendelő épült vagy újult meg.

Oktatás

A bölcsődékkel kezdem – bár nem tartoznak szorosan az oktatáshoz.

15 év alatt a bölcsődei férőhelyek száma több mint megduplázódott.

A felsőoktatásból csak három példát említek – mind Budapesten:

– a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új campusa,

– a Magyar Táncművészeti Egyetem megújult épülete,

– a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem új campusa.

A felsorolás nem teljes, de jól érzékelteti a választ: igen, gyarapodott a közvagyon.

Kultúra és Budapest

A Magyar Állami Operaház és a Zeneakadémia felújítása önmagáért beszél.

Az Operaház kapcsán hadd meséljek egy rövid történetet…

Amikor készültem a kötcsei beszédre, felhívtam Varga Mihályt, a Nemzeti Bank elnökét, és megkérdeztem tőle, jól emlékszem-e arra, hogy 2010-ben 3 tonna volt Magyarország aranytartaléka. Azt mondta: igen, jól emlékszem. Mondtam neki: akkor segítsen, mennyi most az aranytartalék? Azt válaszolta: 110 tonna.