"A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem" - Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen mond beszédet
Orbán Viktor Moszkva után Nyíregyházára érkezett, a Háborúellenes Gyűlésen is beszédet mondott.
A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem, ami hat órán át tartott, összesen 12 órát voltam a levegőben, ehhez képest jó állapotban vagyok – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen.
A kormányfő hangsúlyozta: három hete arról tárgyalt Amerikában, hogy adjanak kivételt az orosz olajat sújtó szankciók alól. Most pedig arra volt szükség, hogy Vlagyimir Putyintól kapjon Magyarország garanciát arra, hogy a leszerződött mennyiségről megérkezzenek az energiahordozók Magyarország most télen és jövőre is. – Erről sikerült megállapodnunk, tehát Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani – mutatott rá.
Annak kapcsán, hogy korábban egy hosszú, míg most egy rövid asztalnál tárgyalt Putyinnal, a miniszterelnök elmondta, hogy minél nagyobb egy ország, annak a vezetője annál jobban tart a betegségektől. Leszögezte, hogy nem lehet kisebbrendűségi érzésből tárgyalni az amerikai vagy az orosz elnökkel. – Meg kell találni, hogy ne alárendelt pozícióban legyen a tárgyalás – hangsúlyozta.
Mint jelezte, jövőre ünnepli az Egyesült Államok a megalapításának a 250. évfordulóját, azonban ő egy 1100 éves államból érkezett tárgyalni. Az oroszok kapcsán pedig jelezte, hogy többször is nekünk jöttek, így 1849-ben, az első és a második világháborúban, majd 1956-ban is.
Mi egy más világ vagyunk
A miniszterelnök felidézte: Vlagyimir Putyin elmesélte neki, hogy a kommunista időkben járt Kárpátalján, ahol a magyarok vasalt ingben ültek a kispadon, és akkor jött rá, hogy ez egy más világ. – Érti, hogy mi nem szlávok vagyunk, és eltér a kulturális minőségünk az övékétől. Az oroszok tisztelik ezt a kultúrát és számít nekik, hogy bízhatnak-e a partnerükben – fogalmazott, majd emlékeztetett: a magyar fél 2009 óta minden megállapodást betartott, amelyeket az oroszok is maradéktalanul betartottak. – A legfontosabb dolog, amit mondhatok az orosz elnökről, hogy ez működik – jelentette ki.
Szerinte az oroszok úgy értelmezik a mai helyzetet, hogy elvesztették a Szovjetuniót és kötöttek egy megállapodást a Nyugattal, amit a Nyugat nem tartott be. Fel akarják venni a NATO-ba Ukrajnát, ami sok az oroszoknak, ilyen nem történhet, mert az oroszok nem akarnak NATO-tagállam szomszédjai lenni. – Olyan erőviszonyokra van szükség, hogy békében tudjunk élni és semmi se akadályozza a gazdasági fejlődésünket, nekünk Ukrajna és Oroszország jövője másodlagos – fogalmazott Orbán Viktor.
Ott kell lenni a tárgyalásokon
A miniszterelnök szerint a magyaroknak azért kell ott lennie a béketárgyalásoknál, hogy ne egy olyan európai biztonsági rendszer jöjjön létre, ami nekünk rossz. – Ha nem vagy az asztalnál, akkor az étlapon vagy – tette hozzá.
Kitért rá, hogy az elmúlt 15 munkája eredményeként van tíz olyan magyar nagyvállalat, amelyik a világ bármelyik pontján képes jó üzleteket kötni. Majd ismertette, hogy kinyitották az ajtót Moszkvában két-három nagy üzlet előtt.
Orbán Viktor leszögezte, hogy a brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon. Sok problémát okoz nekik, hogy hazánk nem rendelik alá az érdekeit a brüsszeli érdekeknek. Példaként említette a migráció kérdését, amiről a magyarok eldöntötték, hogy nem leszünk bevándorlóország.
– Ez ellentétes azzal, amit Brüsszel képvisel – jegyezte meg.
Brüsszel érdeke
Orbán Viktor arra is kitért, hogy az LMBTQ-ferdeségeket a gyerekeknek természetes életformaként tanítják meg Nyugat-Európában. – Az a gyerekeink elleni merénylet, ha valaki Csipke Józsika címmel könyvet ír nekik, de Brüsszel szerint Európának ilyen kontinensnek kell lennie. Brüsszel mindent megtesz azért, hogy Magyarországnak háborúpárti kormánya legyen és vannak erők, amelyek az ő szolgálatukban állnak, hogy alakítsák át hazánkat úgy, ahogy a brüsszeliek szeretnék. Ezért jól megadóztatnák az embereket, ha a baloldal útjára lépne az ország. A budapestiek járnak a legrosszabbul a baloldallal, mert a vagyonadóval legelőször őket fogják megsarcolni. A másik lehetőség az, hogy a mi utunkon, a magyar úton járjunk – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, ami a Tisza párt kiszivárgott programjában szerepel, azt már Brüsszel évek óta követeli, például a többkulcsos adórendszert, a nyugdíjak adóztatását, vagy a vállalkozók terheinek növelését.
Ez a dokumentum a brüsszeli követelmények magyar fordítása, aminek Orbán Viktor nem fog eleget tenni, mert ez nem jó a magyaroknak. – Nem szeretek az ellenzékről sokat beszélni, mert unalmas és színvonaltalan, de Magyar Péter 3-4 éve még azt mondta, hogy a magyar fiataloknak soha nem volt olyan jó, mint most. Nyomon követnek minket, a rossz szándék a koreográfiájukból kitűnik. Brüsszelből fizetik őket, ott írták a programjukat, onnan védik őket a mentelmi joggal – jelezte a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre