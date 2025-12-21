- Orbán Viktor: Megváltoztatjuk a magyarok sorsát
Orbán Viktor: Én a szerelmes filmre szavazok!
A Háborúellenes Gyűlésről osztott meg egy videót Orbán Viktor.
December 20-án immár az ötödik Háborúellenes Gyűlés került megrendezésre, amelyet ezúttal Szegeden tartottak. Számos hazai híresség is részt vett rajta, illetve jelen volt a miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki nemrég egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, az eseménnyel kapcsolatban.
A Háborúellenes Gyűlésről osztott meg egy videót Orbán Viktor
Én a szerelmes filmre szavazok!
- jegyezte meg a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.
