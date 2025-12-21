RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Én a szerelmes filmre szavazok!

A Háborúellenes Gyűlésről osztott meg egy videót Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 06:35
orbán viktor Háborúellenes Gyűlés miniszterelnök

December 20-án immár az ötödik Háborúellenes Gyűlés került megrendezésre, amelyet ezúttal Szegeden tartottak. Számos hazai híresség is részt vett rajta, illetve jelen volt a miniszterelnök, Orbán Viktor is, aki nemrég egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán, az eseménnyel kapcsolatban.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: mw

A Háborúellenes Gyűlésről osztott meg egy videót Orbán Viktor

Én a szerelmes filmre szavazok!

- jegyezte meg a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.

