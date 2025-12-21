RETRO RÁDIÓ

Tragédia történt, amíg te aludtál: hatalmas csattanás rázta meg Törökszentmiklóst

Négy jármű ütközött Törökszentmiklós külterületén. A balesetben egy ember életét vesztette.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 06:45
tragédia törökszentmiklós baleset halálos baleset

Egy ember életét vesztette abban a balesetben, amely szombaton este 22 óra körül történt Törökszentmiklós külterületén, az M4-es autóút 115. kilométerszelvényénél - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

SZAK7359 rendőr rendőrautó sziréna
Halálos baleset történt Törökszentmiklósnál / Fotó: Zalai Hírlap (Képünk illusztráció)

Egy ember meghalt a Törökszentmiklósnál történt balesetben

A rendőrség tájékoztatása szerint négy jármű volt részese a balesetnek, amelyben egy személy a helyszínen elhalálozott, többen sérülést szenvedtek.

A katasztrófavédelem korábban azt írta, hogy összeütközött egy autószállító tréler egy furgonnal és két személykocsival. Az egyik autó kigyulladt, a tűzoltók hab- és vízsugárral oltották el az égő járművet. A furgon vezetője egyedül utazott a járművében, őt feszítővágóval szabadították ki a roncsból. A balesetben összesen kilencen érintettek, ellátásukra mentő érkezett. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták - írja az MTI.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu