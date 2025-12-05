RETRO RÁDIÓ

„Gyere már, minden gyerek vár!” - Orbán Viktor üzent a Mikulásnak

A miniszterelnök elárulta, szokott-e a Mikulástól ajándékot kapni.

Mint az ismert, a hagyomány szerint Magyarországon december 5-ről 6-ra virradó éjszaka jön a Mikulás, akit már mindenki, kicsik és nagyok egyaránt várnak már.

Orbán Viktor is várja már a Mikulást Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor a Mikulásnak: Gyere már, minden gyerek vár!

Így van ezzel Orbán Viktor is, aki a Mikulás érkezése kapcsán most egy videót osztott meg a közösségi oldalán. A miniszterelnök elárulta, hogy ő ki szokta-e még pucolni a cipőjét vagy sem.

Gyere már, minden gyerek vár!

- üzente a Mikulásnak a kormányfő.

„Öt gyerekünk van. A feleségem már nem teszi ki a sajátját valamilyen okból, talán nem bízik bennem vagy a Mikulásban. De én kiteszem a sajátomat, ki is pucolom, és mindig kapok is valamit. Sőt, van pótküldemény is, mert az édesanyám, akkor is, ha nem tettem ki Fehérváron a cipőmet, nekem mindig félretesz egy csomagot, amit aztán később odaad” - válaszolt Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy kipucolja-e este a cipőjét, majd hozzátette, egyszer gyerek, mindig gyerek.

