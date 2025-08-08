Nagy a baj a 67-es főúton, hatalmas torlódásra kell számítani

Teljes terjedelmében égett egy személyautó a 67-es főút Simonfa és Bőszénfa közötti szakaszán, a 28-as kilométerszelvénynél. A kaposvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.