Nagy a baj a 67-es főúton, hatalmas torlódásra kell számítani

Simonfa és Bőszénfa között lezárták az utat.
Teljes terjedelmében égett egy személyautó a 67-es főút Simonfa és Bőszénfa közötti szakaszán, a 28-as kilométerszelvénynél. A kaposvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
