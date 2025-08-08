RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj Szombathelyen, rendőrök irányítják a forgalmat

Sávlezárásra kell számítani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 13:50
Szombathely baleset forgalom

Torlódás várható Szombathelyen egy baleset miatt.

A rendőrség már a helyszínen van. Fotó: Gé / Illusztráció

Pénteken a déli órákban koccanásos baleset történt Szombathelyen a Zanati úton, a belváros felé vezető oldalon. A baleset miatt a vasúti felüljáró előtt a külső forgalmi sávot le kellett zárni, emiatt torlódás alakult ki a környéken. 

Jelenleg tart a rendőrségi helyszínelés, vezessenek óvatosan!

 - írja a Vaol.hu.

 

Vas - vaol.hu
