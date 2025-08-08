Nagy a baj Szombathelyen, rendőrök irányítják a forgalmat

Sávlezárásra kell számítani.
Torlódás várható Szombathelyen egy baleset miatt.
Pénteken a déli órákban koccanásos baleset történt Szombathelyen a Zanati úton, a belváros felé vezető oldalon. A baleset miatt a vasúti felüljáró előtt a külső forgalmi sávot le kellett zárni, emiatt torlódás alakult ki a környéken.
Jelenleg tart a rendőrségi helyszínelés, vezessenek óvatosan!
