Nagy a baj Szombathelyen, rendőrök irányítják a forgalmat

Torlódás várható Szombathelyen egy baleset miatt.

A rendőrség már a helyszínen van. Fotó: Gé / Illusztráció

Pénteken a déli órákban koccanásos baleset történt Szombathelyen a Zanati úton, a belváros felé vezető oldalon. A baleset miatt a vasúti felüljáró előtt a külső forgalmi sávot le kellett zárni, emiatt torlódás alakult ki a környéken.

Jelenleg tart a rendőrségi helyszínelés, vezessenek óvatosan!

- írja a Vaol.hu.