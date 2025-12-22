Kerekesszékkel jött a Kutyamikulás a Bajcsy kórházba - mutatjuk Buborék legjobb pillanatait!

Idén is különleges vendég érkezett a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára: a már jól ismert és szeretett Kutyamikulás látogatott el hozzájuk az Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány jóvoltából. A meghitt, ünnepi esemény ismét bebizonyította, hogy a gyógyulás nemcsak kezelésekből, hanem emberi kapcsolatokból, élményekből és közös örömből is épül.

Buborék, a terápiás kutya kutyamikulásként, kerekesszékes szánon érkezett a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára. (Fotó: olvasói)

Kerekesszékes szánon érkezett a kutyamikulás a Bajcsy kórházba

A Mikulás ezúttal egy kerekesszékes rénszarvasszánon érkezett, négy angyal kíséretében. A különleges vendég nem volt más, mint Buborék, a terápiás kutya, aki Mikulás-jelmezbe bújva, Bergendi Norbert felvezetésével hozott mosolyt betegek és munkatársak arcára. Buborék a Szőrös Szívek és Segítő Mancsok Terápiás Egyesület gondozásában végzi áldásos munkáját, és jelenléte ezúttal is kézzelfogható szeretetet közvetített.

Buborék, a terápiás kutya, szeretettel és ölelésekkel járta végig a kórház betegeit, mosolyt csalva az arcukra. Fotó: olvasói

A szánt idén is Kassai Éva vezette, aki kerekesszékesként is példamutató elkötelezettséggel segít másokat. Az angyalok szerepében a Gréczi család gyermekei – Bella (12), Maxim (11), Szofi (8) és Milla (5) – vettek részt, akik karácsonyi dalokkal tették még meghittebbé az alkalmat. A közös éneklés és az ünnepi hangulat valódi közösségi élményt teremtett az osztályon.

A Mikulás és angyalai szaloncukorral ajándékozták meg a jelenlévőket, Buborék pedig – ahogy mindig – bőségesen osztotta a szeretetet és az öleléseket.

Ezek a pillanatok túlmutatnak egy egyszerű ünnepi látogatáson. A betegek számára a figyelem, a nevetés és a közös élmény valódi lelki támogatást jelent, ami érezhetően hozzájárul a rehabilitáció sikeréhez. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik évről évre szívvel-lélekkel segítenek abban, hogy a gyógyulás útja emberibb és reménytelibb legyen

- fogalmazott Kiss Judit a kórház pszichológusa az esemény kapcsán.

A Gréczi család gyermekei angyalként énekükkel tették még meghittebbé a Kutyamikulás látogatását. Kassai Éva pedig kerekesszékben kísérte a kutyust mint a télapó a szánon. (Fotó: olvasói)

A kórház ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a Gréczi családnak az ünnepi műsorért és az önzetlen felajánlásért, Bergendi Norbertnek és Buboréknak, akik évről évre visszatérnek, Kassai Évának, aki példát mutat az odafigyelésből és az összefogásból, valamint Ligeti Magdolna énektanárnőnek a gyermekek felkészítéséért. A Kutyamikulás látogatása a jelek szerint idén is mély nyomot hagyott mindenkiben.

