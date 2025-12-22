RETRO RÁDIÓ

Rossz hír jött az időjárásról: ennek senki sem fog örülni

Napsütésre kevés esélyünk lesz. Az időjárás karácsony első napjáig, így fog alakulni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 06:00
időjárás havas eső karácsony tél

Nem csak a fehér karácsonyra van kevés esélyünk idén, de a nap sem igazán fog előbújni felhői mögül. Az időjárás télhez hűen fog alakulni.

időjárás
Ilyen lesz az időjárás karácsonykor Fotó: freepik.com

Az időjárás karácsonykor sem kímél minket

Hétfőn a Tiszántúlon néhol már felszakadozhat a hidegpárna, hiszen megélénkül a délkeleti szél. Máshol marad a borús, párás idő, sőt szitálás, kisebb eső is lehet. 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Borult időre van kilátás kedden, délnyugat felől egyre többfelé esővel, szitálással. A szél északkeletire fordul és megélénkül. +6 fok körül valószínű a csúcsérték - írja a Köpönyeg előrejelzése.

December 24-én szenteste, délnyugat felől további nedves levegő érkezik hazánk térségébe, míg északkelet felől lassan szivárog a hideg levegő. Ezért többfelé lehet csapadék: nagyrészt eső, de a hegyekben és az Alpokalján havazás, havas eső is lehet. Néhol meg is erősödhet az északkeleti szél. +1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Túlnyomóan borult lesz az ég december 25-én, karácsony első napján, és szórványosan további csapadék várható, ami eső, havas eső lehet, de a hegyekben továbbra is havazhat. Délután +3 fok valószínű.

 

