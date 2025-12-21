Karácsonyi időjárás: ez fog hullni szenteste

Mindenki legnagyobb álma valószínűleg egy fehér karácsony. Ám idén nem sok esélyünk van arra, hogy ez valóban be is következzen. Meteorológus elárulta milyen időnk lesz Szentestéig.

Enyhe lesz az idő Karácsonyig / Fotó: Komka Péter / mti

Karácsonyig enyhe, borús idő

Szombat: Borult, párás időre számíthatunk, inkább csak keleten, délkeleten bukkanhat elő rövid időszakokra a nap. Szitálás bárhol előfordulhat. 5-7 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél gyenge marad.

Vasárnap: Marad a borult, párás idő szitálással. A délkeleti szél gyenge marad. +5 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hétfő: A Tiszántúlon már egyre jobban felszakadozhat a hidegpárna, hiszen megélénkül a délkeleti szél. Máshol marad a borús, párás idő. 3 és 9 fok közé melegszik a levegő.

Kedd: Kettősség jellemzi hazánk időjárását: keleten némi napsütésben is lehet bízni, ezzel szemben az ország nyugati felén marad a szürkeség, a párás levegő. +6 fok körül várható a csúcsérték.

Szenteste napja: Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, de északkeleten előbújhat a nap. Délnyugaton elszórtan szitálhat az eső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. +5 fok valószínű délután.

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma. Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia. Készítette dr. Pukoli Dániel.

(VIA)