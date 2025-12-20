RETRO RÁDIÓ

Ennek nem fogunk örülni: ilyen idő vár ránk az ünnepek előtti hétvégén

Jön az ünnepek előtti hétvége. Nem igazán karácsonyi, inkább halloweeni időjárás várható.

A hétvégén tartós köddel, de kissé enyhébb idővel számolhatunk. A karácsony előtti hétvégén és aranyvasárnapon az időjárás leginkább szürke, ködös és párás lesz. A maximum hőmérséklet pedig 2-12 fok között alakulnak majd.

Ködös időjárásunk lesz karácsony előtt
Ködös időjárásunk lesz karácsony előtt Fotó: rawpixel.com / Luke Stackpoole / Freepik - illusztráció

Szombaton nyirkos, többnyire borult idő ígérkezik, sokfelé tartós köddel, a felhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el rövid időre. Elszórtan szitálás, gyenge eső várható, éjszaka helyenként ónos szitálás is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge, legfeljebb mérsékelt lesz. A maximumok 2–12 fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.

A karácsony előtti hétvégén borús és ködös időjárás várható

Aranyvasárnapon sem változik érdemben az időjárás: szürke, párás, ködös időre számíthatunk, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti szél egyes körzetekben megélénkülhet. Kora délutánra 1 és 9 fok közé melegszik a levegő, a Dél-Alföldön lehet a legenyhébb.

 

