Orbán Viktor a Békemeneten: Azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni?

A Békemenet résztvevői az Elvis Presley téren gyülekeztek, már a kezdés előtt több százezer ember érkezett meg a rendezvényre. A mai volt minden idők legnagyobb, és egyben legfontosabb Békemenete – írja a Ripost.

Az előzetes becslések szerint ez volt minden idők legnagyobb Békemenete – Forrás: Fischer Zoltán

A Békemeneten Zelenszkij elnök fenyegetései ellen is kiálltak a résztvevők

Az idei Békemeneten megjelent rendkívüli tömeg jól jelzi, hogy egy egész ország mozdult meg, hogy kiálljon Magyarország szuverenitása és Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Mindez sokak számára azért volt különösen fontos, mert Volodimir Zelesznszkij nemrég nyíltan és életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.

Orbán Viktor ünnepi beszédében részletesen kitért az Ukrajnából érkező őt és az országot érintő fenyegetésekre.

Látjátok, ukránok, látod, Zelenszkij! Ez itt a magyarok ezeréves állama. És ti azt hiszitek, hogy olajblokáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni? Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba! Aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie. Jó néhány száz évvel korábban.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország mint mindig, most is a béke pártján áll. Ezért nem engedünk Zelenszkij zsarolásának. Az ukrán elnök korábban elzárta a Barátság kőolajvezetéket, így megakadályozva, hogy az olcsó orosz olaj eljusson Magyarországra. Az ukrán vezetés az így előidézett energiaválsággal akarja befolyásolni a magyar választásokat.

Van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok bennünket? Mi békeszerető és béketűrő nép vagyunk. Adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonokkal a brüsszeli kasszához a nyugatiak pénzéért, ha már ők nem tudnak nemet mondani

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy sem ukrán, sem brüsszeli nyomásra nem fogjuk engedni, hogy a magyarok elveszítsék azokat a támogatásokat, amit a családbarát magyar kormány az elmúlt 16 évben meghozott.