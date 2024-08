Ki vezeti Óbudát? Rács mögött a polgármester és az alpolgármester: minden, amit a korrupciós botrányról tudni lehet

Ekkor még szabadlábon Óbuda két baloldali vezetője... A korrupciógyanús ügynek jelenleg 16 gyanúsítottja van, köztük Czeglédy Gergő alpolgármester és Kiss László polgármester Fotó: Facebook

Czeglédy Gergő 100 millió forintos kenőpénzügye

Czeglédy, a III. kerület MSZP-s alpolgármestere – a KNYF gyanúja szerint– 100 millió forintnyi kenőpénzt fogadott el azért, hogy biztosítsa egy reklámcég plakátjainak elhelyezését Óbudán. A vesztegetési pénzt pedig fiktív szerződésekkel tussolták volna el. A nyomozó ügyészség több személyt vezető beosztású személy által, az előnyért hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsít, melyet az alpolgármester tettesként, a többi gyanúsított pedig, akik a „strómancégek” ügyvezetői voltak, bűnsegédként követtek el. Egyelőre az ügynek 16 gyanúsítottja van, az őrizetbe vett Kiss László polgármesterrel együtt, a vallomások szerint ugyanis neki is jutott a pénzből, ő volt a „főnök”.

Aki mindent elintéz: P. Gábor a baloldali kerületek "mágusa"

A tavasszal kipattanó korrupciógyanús ügy egyre szövevényesebb, egyre több politikust és piaci szereplőt érint. Elsőként öt gyanúsítottat hallgattak ki, ebből három embert le is tartóztattak. Köztük volt P. Gábor is, a baloldal fővárosi "megoldóembere". P. Gáborról a baloldali körökben csak úgy beszéltek, mint „a mágusról”: ő az, aki mindent el tud intézni. A férfi, a fehér poros botrányról elhíresült Kispestről indult, ahol Gajda Péter szocialista polgármester vagyonkezelőjeként, és kabinetfőnökeként is dolgozott, később a XVIII. és a III. kerületben tűnt fel. P. letartóztatásával sokan reszkethettek a baloldali kerületekben. Kiderülhet, hogyan működött a baloldali kerületeken átívelő korrupciógyanús hálózat, amely Anonymus szerint elérhet egészen Szabó Tímeán és Karácsony Gergelyen át Szaniszló Sándorig vagy a már le is tartóztatott Kiss László DK-s polgármesterig.

Kerületeken átívelő korrupciós hálózatra derülhet fény

A baloldal "mágusára" még két évvel ezelőtt hívta fel a figyelmet Anonymus. A maszkos alak által nyilvánosságra hozott felvételek szerint P. Gábor több baloldali vezetésű kerületben is osztott vissza kenőpénzeket. Tavasszal a III. kerületi önkormányzattól lefoglalt dokumentumok alapján nem csak az Óbuda Újság botránya kapcsán indított nyomozás során tartottak házkutatást a DK-s Kiss László által vezette önkormányzatnál. Az újságügyről annyit tudni, hogy P. Gábor Key Price Kft.-je vette át annak kiadási feladatait, miután 2019-ben az új DK-s kerületvezetés szerződést bontott az addig munkát végző céggel. A Key Price öt évre nyerte el a kiadói munkákat 356 millió forint értékben. P. Gábor pedig a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. Az üzlet meg is valósult, a kiállított bizonylat szerint a 123 hirdetési felületért csupán 5,2 millió forintot kellett fizetni, hiszen az 51 millió forintos árból a Key Price Kft. közel 46 millió forint engedményt kapott...