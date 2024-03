Karácsonytól a letartóztatott P. Gáborig érnek a szálak: a baloldali kerületeket behálózza a korrupció

Sokan reszkethetnek most a baloldali kerületekben, miután letartóztatták a több korrupciógyanús ügyben is vélhetően kulcsfigurának számító P. Gábort. Kiderülhet, hogyan működött a baloldali kerületeken átívelő korrupciós hálózat, amely elérhet egészen Szabó Tímeán és Karácsony Gergelyen át Szaniszló Sándorig vagy Kiss László DK-s polgármesterig – P. Gábor személyes és sok-sok ügye összeköti ezeket a kerületeket és politikusokat...

P. Gábor eleinte a kispesti MSZP megoldó embere volt, kampányfőnökként is dolgozott. A képen Gajda Péter és Burány Sándor is látható – Fotó: Facebook

A Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) három gyanúsított – köztük P. Gábor – letartóztatásáról döntött a napokban, egyelőre 30 napra. Egy személy esetében a bíróság bűnügyi felügyeletet rendelt el. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az ügyben vesztegetés, befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt vizsgálódik. A hatóságok egyelőre az óbudai lehetséges visszaélések kapcsán tartóztatták le P. Gábort és feltételezett társait. Az eddig nyilvánosságra került információk egy kerületeken átívelő, baloldali politikusokhoz erősen kapcsolódó bűnszervezet képét rajzolják ki.

A baloldal egyik háttéremberére még két évvel ezelőtt hívta fel újra a figyelmet Anonymus. A maszkos alak által nyilvánosságra hozott felvételek szerint P. Gábor több baloldali vezetésű kerületben is osztott vissza kenőpénzeket. A DK-s Kiss László vezette Óbudához, a DK-s Szaniszló Sándor vezette XVIII. kerülethez, de a szocialista Gajda Péter vezette Kispesthez is kötötték feltételezett korrupciós ügyek.

Három gyanúsított rács mögött várja, hogy tisztázódjon az ügy – Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

A III. kerületi önkormányzattól lefoglalt dokumentumok alapján nem csak az Óbuda Újság botránya kapcsán indított nyomozás során tartottak nemrég házkutatást a DK-s Kiss László által vezette önkormányzatnál. Az újságügyről jelenleg annyit tudni, hogy P. Gábor Key Price Kft.-je vette át annak kiadási feladatait, miután 2019-ben az új DK-s kerületvezetés szerződést bontott az addig munkát végző céggel. A Key Price öt évre nyerte el a kiadói munkákat 356 millió forint értékben.

A Fidesz III. kerületi szervezete az ügyben rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte Óbudán, szerintük a lakosságnak joga van tudni, mi történt a Kiss László által vezetett önkormányzatnál – Fotó: Facebook

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint „egy férfi” a kft.-jén keresztül szolgáltatások nyújtására, eszközbeszerzésekre fiktív szerződéseket kötött az óbudai önkormányzattal, illetve az egyik gyanúsított-társa által kijelölt két gazdasági társasággal. Ezért csapott le P. Gáborékra és ezért szállt ki az önkormányzathoz is a hatóság. P. Gábor azonban számtalan botrányhoz kötődik a napvilágot látott felvételek alapján. P. Gábor neve például elhangzik azon a felvételen is, amelyen arról beszélnek, hogy miből finanszírozta a baloldal a párbeszédes Szabó Tímea kampányát, és egy másik felvételen ő maga jelenti ki a zuglói parkolási üggyel kapcsolatban: „Az annyira bitang, hogy igaz!”. P. egyébként arról is ismert, hogy ő szervezte Karácsony Gergely főpolgármester kampányát is az ellenzéki előválasztáson.

A XVIII. kerületi ügyben is nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda azt követően, hogy Budai Gyula országgyűlési képviselő feljelentést tett csalás, befolyással üzérkedés és hivatali visszaélés gyanúja miatt – Fotó: Mediaworks

Korrupciógyanú Óbudán és Pestszentlőrincen?

Anonymus videóiban több korrupciógyanús üggyel is összefüggésbe hozta P. Gábort: a maszkos alak egy rejtett kamerával készített felvételt mutatott be a többi között, amelyen P. és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint — feltételezhetően — kenőpénzzel számolt el. A felvételeken jól látható, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó. Egy másik videóban közölt hangfelvételen P. Gábor és egy, a nyilvánosság számára ismeretlen személy a pestszentlőrinci ingatlanfejlesztések megcsapolásáról beszélgetett. A felvétel szerint P. Gábor, Szaniszló Sándor DK-s polgármester, a helyi alpolgármester, valamint a kerületi vagyonkezelő vezetője számára egy negyvenhat és egy nyolcvanhat lakásos ingatlanból „osztottak vissza” nyolc lakást. Szaniszló tagad: szerinte az elhangzott súlyos állítások közül egyik sem igaz.

P. Gábor Karácsony Gergely előválasztási kampányában is kivette a részét?

Anonymus olyan dokumentumot mutatott be, mint például egy 2021. augusztus 26-i e-mail, amely szerint Patek a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. P. Gábor azt írta, hogy megrendelőként a Párbeszéd Magyarországért Pártot tüntessék fel, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a végfelhasználó a 99 Mozgalom lesz, amely akkor nem volt jogi személy. A megrendelő, vagyis a Párbeszéd Magyarországért egyik társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester volt abban az időben, aki néhány éve még ringbe szállt a kormányfőjelölti posztért, majd váratlanul visszalépett Márki-Zay Péter javára.

Anonymus később olyan dokumentumokat hozott nyilvánosságra, amelyek azt igazolhatják, hogy P. Gábor tevékenyen részt vett Karácsony Gergely előválasztási kampányának szervezésében, amelynek keretében visszaélések történhettek – Fotó: Kurucz Árpád

A párt másik társelnöke az a Szabó Tímea volt, aki a korrupciós ügyletek miatt már említett III. kerületben a baloldal közös jelöltjeként vett részt az országgyűlési választásokon. A végfelhasználóként említett 99 Mozgalom azt követően bontott zászlót és szervezte a főpolgármester kampányát, hogy kiderült, Karácsony Gergely lesz az MSZP, a PM és az LMP közös miniszterelnök-jelöltje az előválasztáson. Az üzlet végül meg is valósult Anonymus szerint, aki az erről szóló számlát is mellékelte.

A JCDecaux Hungary Zrt. által kiállított bizonylat szerint a 123 hirdetési felületért csupán 5,2 millió forintot kellett fizetni, hiszen az 51 millió forintos árból a Key Price Kft. közel 46 millió forint engedményt kapott. Az álarcos alak szerint az, hogy P. Gábor ilyen mértékű kedvezményt tudott elintézni, nem teljesen szabályos.

Mind a III. kerületi korrupciós botrány, mind Karácsony Gergely előválasztási kampánya ügyében is nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával. A Mediaworks Hírcentrum korábbi értesülése szerint mindkét eljárást átvette és egyesítette a Központi Nyomozó Főügyészség.