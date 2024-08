Dől a baloldali korrupciós kártyavár Budapesten: a rács mögé került óbudai alpolgármester után elvitték Kiss László polgármestert is

Karácsony Gergelyt Zuglóban elásnák baloldali "barátai", mint ő maga mondta, Kispesten az a képviselő, aki nem keresi meg a havi 100 milliót "az hülye", mint a baloldali képviselők mondják, Óbudán pedig 100 milliós kenőpénz vándorolhat a gyanú szerint, fiktív szerződésekkel takargatva - és a rács mögött lévő alpolgármester mellett most elvitték a nyomozók Kiss László DK-s polgármestert is.... Ez az elmúlt év Budapestje, amely a korrupciós ügyektől volt hangos, most pedig dőlni látszik a baloldali korrupciós kártyavár.

Czeglédy Gergőt, Óbuda szocialista alpolgármesterét a nyár folyamán tartóztatták le, Kiss László DK-s polgármestert a napokban vették őrizetbe Fotó: Facebook

Soha ennyi nyomozás helyi korrupciógyanús ügyben nem volt még, mint most a baloldali vezetésű kerületekben, valamint a fővárosban Karácsony Gergely főpolgármestersége idején. Mint kiderült, például már Karácsony miniszterelnöki előválasztását is kétes pénzekből finanszírozták, ekkor gurultak külföldről a „lakossági mikroadomány-ládikákba” kötegestül a dollár- és eurótízezrek. Lánchíd és hídpénzbotrány, Városháza-botrány, BKV-hajómutyi, használt busz-mutyi és még sorolhatnánk napestig, mennyi fővárosi ügyben zajlik jelenleg is nyomozás. De sorra dőlnek ki a csontvázak a kerületi szekrényekből is, a baloldali kispesti fehér poros ügytől a zuglói parkolási mutyin át Óbudáig. A szocialista Czeglédy Gergő alpolgármester letartóztatása után most Kiss László DK-s polgármestert is őrizetbe vette a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), amikor összehangolt akciót tartott a III. kerületi önkormányzatnál.

Óbuda: kenőpénz, fiktív szerződések

Czeglédy Gergő, a III. kerület MSZP-s alpolgármestere – a KNYF gyanúja szerint– 100 millió forintnyi kenőpénzt fogadott el azért, hogy biztosítsa egy reklámcég plakátjainak elhelyezését Óbudán. A vesztegetési pénzt pedig fiktív szerződésekkel tussolták volna el. A nyomozó ügyészség több személyt vezető beosztású személy által, az előnyért hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével gyanúsít, melyet az alpolgármester tettesként, a többi gyanúsított pedig, akik a „strómancégek” ügyvezetői voltak, bűnsegédként követtek el. Egyelőre az ügynek 10 gyanúsítottja van, az őrizetbe vett Kiss László polgármester a 11. lehet, vallomások szerint ugyanis, neki is jutott a pénzből, ő volt a "főnök".