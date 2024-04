Gyorsulhat a kispesti korrupciós nyomozás: az egész budapesti baloldal álmatlanul forgolódhat...

"P. Gábor volt az „ész”, a fifikás háttérember a kispesti baloldalon, ahová Burány Sándor és a Mr. 40 százaléknak csúfolt Kránitz Krisztián korábbi önkormányzati képviselő vitte be"– emlékeztetett Dódity Gabriella kispesti kormánypárti politikus az Anonymous hangfelvételek kirobbanása kapcsán. Szerinte nehéz elképzelni az Óbudán letartóztatott P. Gábort is érintő korrupciós botrányok után –főként a Lackner-féle hangfelvételek ismeretében–, hogy Kispesten minden rendben zajlott az elmúlt évtizedekben.

P. Gáborról először a Lackner Csaba korábbi kispesti MSZP-s politikusra hasonlító személy beszél a 2019-es kiszivárgott hírhedt, fehér poros felvételen Fotó: HírTv

P. Gábor a kispesti baloldal "mágusa”, örökös kampányfőnöke, Gajda Péter polgármester kabinetfőnöke, majd később a kispesti önkormányzat Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodájának vezetője volt. Azután hagyta hátra Kispestet, hogy a Lackner-féle hangfelvételeken többször is elhangzott a neve, többek között ingatlanok és társasházépítések kapcsán. P. Gábor a hangfelvételek kirobbanását követően Óbudán kezdett el dolgozni a DK-s polgármesternek, de 2022-ben Anonymous felvételein arról is hallhattunk, hogy a XVIII. kerületben is dolgozott, szintén a DK-s városvezetőnek. A kiszivárgott felvételeken az volt hallható, hogy hogyan lehet egykori önkormányzati telken társasházakat építeni, és abból hogyan lehet politikusoknak, Szaniszló Sándornak és helyettesének lakásokat „kikanyarintani”.



"Aki képviselőként nem keresi meg az évi százmilliót, az hülye!”

Lackner Csaba kispesti kispesti önkormányzati képviselő ugyan még mindig tagadja, hogy ő szerepelne a 2019-es kiszivárgott felvételeken, valamint Gajda Péter polgármester és társai "sem ismerték fel" azóta a felvételeken szereplőt, mégis, ország-világ Lacknernek tulajdonítja a felvételen szereplő mondatot: „aki képviselőként nem keresi meg az évi százmilliót, az hülye”. De a fehér poros zacskót lóbáló fazon többször emlegette az önkormányzat vagyonirodájának vezetőjét, az Óbudán letartóztatott P. Gábort is, korrupciógyanús ügyleteket sejtetve. Az elbeszélő ugyanis úgy fogalmazott: „Én, amit csinálok a bizottságomban, meg ahogy csinálom avval a három négy emberrel, nekem az bőven elég”, és mindeközben felsorolta az önkormányzat akkori építéshatósági irodája vezetőjét, egy Somogyi Lászlóné MSZP-s képviselő építési vállalkozó volt férjét, és név szerint említette P. Gábort. Arról is lehetett hallani, hogy melyik önkormányzati telken építkeznek arabok, és arról is szó esett, P. Gábor gyorsan tudott a különféle építkezésekhez kapcsolódó ügyekben intézkedni.



Dódity Gabriella azt reméli, hogy a kispesti - ügy nyomzása is lendületet kap amiatt, hogy P. Gábort óbudai feltételezett visszaélései miatt, 30 napra letartóztatták a közelmúltban Fotó: Kovács Attila

A kiszivárgott kispesti hangfelvételek mondatai csak sejtették, amiről P. Gábor az Anonymus felvételen beszélt. Az óbudai botrányból nem következik egyenesen, hogy Kispesten is hasonló cselekményeket követtek el, távol is tartanám magam attól, hogy ezt sejtessem. Ugyanakkor Kispesten is sorra épültek a társasházak korábbi önkormányzati telkeken, és bizony nem egy olyan van, amelyikben a kispesti politikai szereplők családtagjainak van lakása. Ilyen a Kossuth Lajos utcai társasház, és olyan is van, például a Nótafa étterem melletti, amelyiken többszöri tulajdonosváltást követően Mr. Negyven Százalék haveri köre társasházat épít. Ez az a kör, amelyik nevéhez a Százszorszép Óvoda botrányos felújítása kapcsolódik. De olyan telek is van –ma már rajta szintén társasházzal–, amelyet a polgármester barátai vásároltak meg az önkormányzattól. A kispesti önkormányzat vagyonirodájának vezetője letartóztatása árnyékot vet ezen ügyekre is

- mondta Dódity Gabriella. A fideszes képviselőnő ugyanakkor bízik abban, hogy az óbudai nyomozás okán lendületet kaphat a kispesti ügyben folytatott vizsgálat is, amely évek óta zajlik különféle gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt.

Karácsony Gergely neve itt is felbukkan

Mint ismert, március elején kattant a bilincs P. Gábor és társai csuklóján. A Budai Központi Kerületi Bíróság 30 napra történő letartóztatásról döntött. A gyanúsítások egy köddé vált cégről, fiktív szerződésekről, kenőpénzekről, korrupcióról szólnak.

P. Gábor letartóztatása különösen kellemetlenül érinti a III. és XVIII. kerületi DK-s, valamint a XIX. kerületi MSZP-s vezetést, ugyanis a férfinak számos bűncselekménygyanús tranzakcióról lehet tudomása mindhárom kerületben. Az álarcos egyik videójában egy olyan rejtett kamerával készített felvételt hozott nyilvánosságra, amelyen P. Gábor és egy ismeretlen személy, autóban ülve több millió forint kenőpénzzel számolt el. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott összegekről volt szó. Az Anonymus felvételek szerint Karácsony Gergely és Szabó Tímea neve is felmerülhet.

Karácsony Gergely és Szabó Tímea Fotó: Kurucz Árpád

Anonymous később több dokumentumot is közzétett, amelyek azt bizonyítják, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2021-es előválasztási kampányát is P. Gábor intézte. Egy 2021. augusztus 26-i e-mail szerint P. Gábor a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. Azt írta, hogy megrendelőként a Párbeszéd Magyarországért Pártot tüntessék fel, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a végfelhasználó a 99 Mozgalom lesz, „amely jelenleg nem jogi személy”.

Mint köztudott, a megrendelő, vagyis a Párbeszéd egyik társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester volt, aki az MSZP, a PM és az LMP közös támogatottjaként harcban állt a kormányfő-jelölti posztért. A párt másik társelnöke az a Szabó Tímea, aki a korrupciós ügyletek miatt már említett III. kerületben a baloldal közös képviselő-jelöltje volt. A végfelhasználóként említett 99 Mozgalom szervezte Karácsony előválasztási kampányát.