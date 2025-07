Szerencsés nap virradt ezeknek a csillagjegyeknek

Skorpió

Rendkívül hatékony napja lehet, és nemcsak a munka területére kell ezt érteni. A Kos Hold aktivitást ad, a Merkúr és a Vénusz gondoskodik róla, hogy gördülékenyen, jó hangulatban menjen minden. Ha ismerkedik, most olyan emberrel találkozhat, akivel mélyebb szinten is megérthetik egymást. Egyszerre lesz érdekes és vonzó.

Nyilas

A Hold tüzes jegyben jár, ez már önmagában feldobhatja a napját. A Merkúr–Vénusz páros különösen jókedvűvé és nyitottá teszi, sőt: akár romantikus hangulatba is hozhatja. Ideális nap szórakozásra, ismerkedésre, játékos flörtre. A Vénusz plusz pénzt, nyereményt is hozhat.

Bak

A Kos Hold kissé kizökkentheti a megszokott ritmusából, de a mai napban mégis ott rejlik valami különleges. A Merkúr és a Vénusz segítenek, hogy az érzéseit világosan, szerethetően fejezze ki. Egy családi vagy párkapcsolati beszélgetés most harmóniát, sőt gyengédséget is hozhat.

Vízöntő

Pörgős, beszélgetős nap lehet a csütörtök, pont, ahogyan azt ön szereti. A Kos Hold mozgásba hozza, a Vénusz és a Merkúr hatására könnyedén szót ért másokkal. Most még az is lehet, hogy valaki új lép be az életébe – vagy egy meglévő kapcsolat kezd átalakulni.

Halak

Ez a nap egyensúlyt és harmóniát hozhat. A Kos Hold energiát ad, a Vénusz és a Merkúr pedig segítenek abban, hogy ezt a lendületet pozitívan hasznosítsa. Anyagi vagy érzelmi kérdésekben is tisztábban láthat most. Ha randira készül, könnyen egymásra találhatnak, szinte szavak nélkül is.