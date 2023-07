Félmilliárdért vett vadonatúj lakásokat Kispest – de akkor miért adta el a meglévő önkormányzati lakásokat?

A jogszabályok szerint a lakásértékesítésekből származó bevételt a testület kizárólag lakásokra költheti. Idáig rendben is van, de az, hogy teljes egészében elhanyagolják a meglévő lakásállományt és közben vadonatúj lakásokat vásárolnak félmilliárdért, több mint érdekes. Egyébként is, miért új építésű lakásokat vásárolnak, talán mert »beszakadt« az ingatlanpiac? Ezek a legdrágábbak. Kispesten rengeteg új társasház »nőtt ki a földből« olyan egykori önkormányzati telkeken, amiket értékesített a testület. Azt is látjuk, hogy vannak olyan társasházak, amelyekben a lakások, hogy, hogy nem, baloldali körökhöz kerültek, így felmerült bennünk a gyanú: talán az új lakások vásárlása is bizonyos haverok érdekét szolgálja