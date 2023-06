Kispesti botrány: csatorna nélkül, lavórban mosogatva él a pedagógusnő, miután szívességet tett a balos vezetőkhöz kötődő cégnek

Volt egyszer egy kispesti önkormányzati telek, rajta egy évekig elhanyagolt, végül lepusztult házzal. Pont olyan, amelyet az önkormányzatok értékesítésre szánnak. A baloldali Gajda Péterék sem tétlenkedtek, elcserélték egy Határ úti területért, majd a telek rövid időn belül kétszer gazdát cserélt. Végleges tulajdonosa pedig „érdekes” módon cégével régóta az önkormányzatnak is dolgozik. Aztán úgy építettek társasházat a nevezett telekre, hogy betemették a szomszédban élő pedagógusnő szennyvíztisztító aknáját, a hölgy azóta lavórban mosogat, a WC-jét sem húzhatja le, és idegileg már nehezen viseli a hosszú hónapok óta tartó helyzetet. Írásban ugyanis rögzítették, hogy megépítenek neki egy új csatornát, de nem történt semmi...

A pedagógusnő szégyelli az embertelen helyzetet, ezért áll háttal a kamerának, miközben Dódity Gabriella fővárosi képviselőnek mutatja meg a telkére épült társasházat – Olvasói fotó

A társasház átlógna a pedagógusnő telkére

Az önkormányzati megbízásokkal is kitömött építtetői kör tehát társasházépítésbe fogott, de hamar rájöttek, hogy a tervezett társasház átlógna a hölgy kerítésén túlra. A pedagógusnő, mint szomszéd, segítőkész volt, belement abba, hogy elbontsák a kerítését és átnyúljon hozzá az új épület, mégpedig mintegy 60 centi széles, 10 méter hosszú szakaszon. Elbontották a kukatárolóját, de a társasház még így is a garázsuk tetejébe lóg. A valódi gond akkor kezdődött, amikor betemették a társasház udvarán lévő szennyvíztisztító aknát, igaz, ezt azzal a feltétellel, hogy írásban is vállalták: újat építenek a pedagógus családjának. Ez nem történt meg, ami miatt a pedagógushölgy teljesen összetört. Ki kellett emiatt költöznie a házából a kertje végében lévő kis épületbe. Nem használhatja a WC-jét, lavórban mosogat és a munkahelyén fürdik...

A vállalkozó nemcsak, hogy írásbeli vállalást tett, de a polgármester előtt, egy »békítő tárgyaláson« is ígéretet tett, hogy megépíti a hölgy csatornáját, ezt is egyoldalúan felrúgta. A mondata: »vidd a szaros csatornádat, ahová akarod« és az egészhez való hozzáállása jól mutatja, hogy vannak Kispesten olyan önkormányzati haverok, akik bármit megtehetnek. Felháborító, hogy a fehérporos ügy kirobbanását követően kirajzolódó baloldali haveri kör Kispesten azt csinál, amit csak nem szégyell. Ma már tisztán látszik, hogy Gajda Péter polgármester és a városvezetés fejére nőttek, nem tudnak velük mit csinálni. A Mr. Negyven Százalékként emlegetett Kránitz Krisztián még ma is a kerületi vagyonkezelésért felelős igazgató helyettese, haveri köre pedig úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú

– mondta el a Metropolnak Dódity Gabriella fővárosi képviselő, a Fidesz helyi elnöke.

Lackner, Kránitz és Gajda Péter – Fotó:Facebook

Az érintett vállalkozó jelenleg is kerületi bölcsődék és óvodák karbantartását végzi családi cégeivel, a többi között a botrányos ovifelújítás is a nevéhez kötődik, amelyről kiderült: olyan tételeket számolt el beszerzésekként és munkálatokként megnevezve, amelyek valójában meg sem, vagy nem úgy történtek. Az illető egyébként annak a Kránitz Krisztiánnak a haverja és spanyolországi nyaralószomszédja, aki a kerületi vagyonkezelő vezetője volt, és akit az ominózus „fehér poros”, a kerületi korrupciót taglaló hangfelvételen Mr. Negyven Százaléknak nevezett a korábbi baloldali képviselőre, Lakcner Csabára hasonlító férfi.