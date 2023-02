Kispesti botrány: most kiderülhet, drogozott-e a kiszivárgott felvételen Lackner Csaba

A szoci polgármester emberei közpénzekből gazdagodtak?

A 2019-es önkormányzati választási kampány időszakában óriási botrányt kavart a sajtóhoz eljuttatott, összesen több tízórányi hangfelvétel, amelyen az akkor még kispesti szocialista politikus arról társalog a beszédben is említett kokain kiporciózása közben, hogy a szoci polgármester emberei hogyan gazdagodtak meg közpénzekből. Pénzek visszaosztása, ingatlanok megszerzése, korrupciós ügyletek... A bódult szoci baloldali politikus kérkedik Gajda Péter körének tetteivel, miközben a polgármestert dicséri, hogy ő „milyen ügyesen csinálja”. A felvétel főszereplője vélhetően Lackner Csaba szocialista kispesti önkormányzati képviselő volt, aki egyébként mindent tagad, amúgy pedig a szocialista polgármester jobbkeze évek óta, és aki azt is elmondja beszélgetőtársának, hogy valódi bevétele sokszorosa a bevallott jövedelmének. „Ha évente nem keresel 100 millió forintot, akkor te hülye vagy. És az is igaz, hogy aki jól csinálja, igazából nem a büdzséből vesz el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, meg olyan eladások vannak, ahonnan a külső vállalkozásoktól jön vissza... Ahhoz, hogy például én azt a pénzt, amit megkeresek most havonta, ahhoz nekem legalább 8-9 vagy kb. 10 40-50 négyzetméteres új építésű ingatlanomnak kellene lenni, hogy a kiadásokból azt a havi bevételt tudjam fedezni. Mondjuk egy 8-9-10 lakás, azért az nem kevés, akárhogy is nézzük, akár 300-400 millió forintra is rúghat, nem? Ahhoz, hogy te, mondjuk, egy másfél millió forintot mindenfajta munka nélkül beszedjél.” Lackner gondolatmenetének végén egy másik bennfentes férfi hozzáteszi: „Ezt csinálta a Péter kurva okosan.” Később pedig a Lacknernek látszó személy arról panaszkodik, hogy képviselőtársának, az akkori kispesti vagyonkezelő szocialista igazgatójának, ismertebb nevén „Mr. 40 Százaléknak 12 millió forint kenőpénzt kellett egy mutyi során fizetni, míg a polgármesternek csak hármat”. Ekkor konklúzióként meg is állapították, hogy a vagyonkezelős kolléga „éhes”, és majd ez lesz a veszte…