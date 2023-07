Végrehajtást tettek a házára, elvesztheti mindenét a kispesti pedagógus a kerületi balos mutyik miatt

Könnyen fedél nélkül maradhat Zita, a kispesti tanárnő, miután a szomszéd telekre „betette a lábát” valaki a baloldali önkormányzat vállalkozói köréből. Az érintettnek számtalan megbízása volt és ma is van. A többi között az ő nevéhez fűződik a Százszorszép Óvoda botrányos felújítása is. Mint ahogyan megírtuk, a vállalkozó társasházépítésbe fogott a korábbi önkormányzati telken, de kiderült, hogy ezen nem férne el az épület. Ezért a pedagógus átengedett a saját kerítésén belüli területéből valamennyit ingyen a vállalkozónak, aki elbontotta a kerítést és megígérte: az általa beépített csatorna aknáját pótolja Zitáék számára. A bonyodalom ekkor kezdődött, és egészen odáig fajult, hogy még a vállalkozó perelte be a családot, és persze csatorna nem épült.

A tanárnő a kispesti Fidesz–KDNP-frakció vezetőjétől, Dódity Gabriella képviselőtől kért segítséget, aki Fekete Márk önkormányzati képviselővel kezdte el feltárni a szövevényes ügyet – Olvasói fotó

Az üzletember tárgyalás nélkül nyert a bíróságon, Zitáék otthonára 900 ezer forintos végrehajtást tettek... Miután a sajtóban híre ment az ügynek, Kispest baloldali testülete felajánlott a családnak egy fűtés és meleg víz nélküli önkormányzati lakást, bérleti díjért cserébe...

Már az felháborító, hogy bárkinek is az jut eszébe, hogy a család menjen el a saját otthonából, és nem azon gondolkoznak, hogyan állítsák meg a jelek szerint kezelhetetlenné vált, önkormányzati munkákkal kitömött vállalkozót. Egykori önkormányzati telekről van szó, amikor eladták, akkor kellett volna rendezni a csatornakérdést véleményem szerint, akkor el sem fajulhatott volna idáig az ügy. „A lakást nem fogadta el a hölgy, így nehéz rajta segíteni”– ezt válaszolta nekünk Gajda Péter polgármester a testületi ülésen. Pedig elég lett volna felszólítania az önkormányzati munkákkal kitömött vállalkozót, építse meg a csatornát, amit írásban és egy másik alakalommal a polgármesternek is megígért

– mondta el a Metropolnak Dódity Gabriella, fővárosi képviselő, a kispesti Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A politikus felháborodva hozzátette: „Tényleg fel nem foghatom, hogyan nézheti bárki is ezt tétlenül, amit a családdal tesznek?”

Idilli volt Zitáék élete, amíg meg nem jelentek a szomszédjában...

Zita és szerelme saját két kezükkel szépítgették az örökölt Rákóczi utcai házukat. Lányukkal valódi otthonra leltek itt. Mire elkészültek a házzal, megérkezett életükbe az önkormányzati érdekkörhöz tartozó vállalkozó. Azóta minden megváltozott. A szomszédjukban ugyanis volt egy önkormányzati telek, rajta egy évekig elhanyagolt, végül lepusztult házzal és sajnos Zita csatornaaknájával. A baloldali Gajda Péterék a telket elcserélték egy Határ úti területért, majd a telek rövid időn belül kétszer gazdát cserélt. Végleges tulajdonosa pedig „érdekes” módon cégével régóta az önkormányzatnak dolgozik.

A vállalkozó által épített társasház befejezetlen része a pedagógus és családja telkén áll – Fotó: Mirkó István

A pedagógus ma lavórban mosogat, a munkahelyén fürdik, még a WC-jét sem húzhatja le

Az önkormányzati megbízásokkal is kitömött építtetői kör tehát társasházépítésbe fogott, hamar rájöttek, hogy a tervezett társasház átlógna Zitáék kerítésén túlra. A pedagógusnő mint szomszéd segítőkész volt, belement abba, hogy elbontsák a kerítését és átnyúljon hozzá az új épület, mégpedig mintegy 60 centi széles, 10 méter hosszú szakaszon. Elbontották a kukatárolóját, de a társasház még így is a garázsuk tetejébe lóg. A vállalkozó úgy építette társasházát, hogy betemette a család szennyvíztisztító aknáját (ez a vállalkozó területén volt található), írásba foglalták, hogy újat épít Zitáéknak. Ez viszont soha nem történt meg, egyoldalúan felrúgták a megállapodást. A pedagógushölgy azóta teljesen összetört. Ki kellett költöznie újszerű házából a kertje végében lévő kis épületbe. Nem használhatja a WC-jét, lavórban mosogat és a munkahelyén fürdik...

A vállalkozó mondata Zita felé: »vidd a szaros csatornádat, ahová akarod«, és az egészhez való hozzáállása jól mutatja, hogy vannak Kispesten olyan önkormányzati haverok, akik bármit megtehetnek. Felháborító, hogy a fehér poros ügy kirobbanását követően kirajzolódó baloldali haveri kör azt csinál, amit csak nem szégyell. Ma már tisztán látszik, hogy Gajda Péter polgármester és a városvezetés fejére nőttek, nem tudnak velük mit csinálni. Mr. Negyven Százalék (Kránitz Krisztián) még ma is a kerületi vagyonkezelésért felelős igazgató helyettese, haveri köre pedig úgy viselkedik, mint egy elszabadult hajóágyú

– nyilatkozta a Metropolnak korábban Dódity Gabriella.

A vállalkozó neve több korrupciógyanús ügyben is felbukkan, ezek mind a Gajda Péter vezette XIX. kerületi önkormányzathoz kapcsolódnak, és amelyekben a Nemzeti Nyomozó Iroda jelenleg is nyomoz. Az érintett vállalkozó kerületi bölcsődék és óvodák karbantartását végzi családi cégeivel, a többi között a botrányos Százszorszép Óvoda 180 milliós felújítása is a nevéhez kötődik. Itt kiderült: olyan tételeket számolt el beszerzésekként és munkálatokként megnevezve, amelyek valójában meg sem, vagy nem úgy történtek. Az illető egyébként Kránitz Krisztiánnak a haverja és spanyolországi nyaralószomszédja. Kránitz a kerületi vagyonkezelő vezetője volt, és az ominózus „fehér poros”, a kerületi korrupciót taglaló hangfelvételen a volt baloldali képviselőre, Lackner Csabára hasonlító férfi Mr. Negyven Százaléknak nevezett.

Durva korrupció: Összejátszottak az ügyvédek?

Az eset kapcsán a Magyar Nemzet feltárta, hogy a két fél jogi képviselője között különleges összefonódás van, ami akár összeférhetetlen is lehet. A vállalkozó felmondta a Zitáékkal kötött csatornaépítési megállapodást, aztán beperelte a nőt. A vállalkozó követelései között szerepelt a kerítésépítés, mondván, Zita jogtalanul gazdagodott. A vállalkozó birtokvédelemért is folyamodott, miután hivatott egy földmérőt, aki kimérte, hogy a társasház Zitáékhoz nyúló része nem is lóg át. A kereset a XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon landolt, ahol aztán tárgyalás nélkül vált jogerős ítéletté, aminek kapcsán Lakatosék végrehajtást is kértek.

A per menetéről Zita alig értesült, így hozhatták meg az ítéletet tárgyalás nélkül – Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzet kiderítette azt is, Zita ügyvédje, Fodróczy Géza évek óta ingyen képviselte Zitát, annak ellenére, hogy a szerződésük órabéres volt. A pedagógusnak a mai napig nincsen a birtokában az írásos ítélet, valamint ügyének számos kulcsfontosságú dokumentuma, miközben még azt sem tudja, hogy jogi képviselője milyen beadványokkal fordult a bírósághoz az ügyében – ha volt egyáltalán ilyen. A másik fél ügyvédje Palágyi György, és Fodróczy, vagyis a két ellenérdekelt fél jogi képviselője ügyvéd és helyettes ügyvédként szerepelnek a kamara oldalán. Az mno.hu kérdésére Zita elmondta, hogy soha egyik jogász sem mondta el neki, hogy ők ügyvéd és helyettes ügyvéd kapcsolatban állnak egymással...