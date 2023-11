Kispesti fehér poros ügy a baloldalon: mégis kiderülhet, valóban drogozott-e Lackner Csaba

Döntött a Kúria, február 6-án folytatódik az a per, amelyben korábban rágalmazásért ítélték el Dódity Gabriella kispesti fideszes képviselőt, miután 2019-ben a szintén helyi képviselő, volt MSZP-s Lackner Csaba beperelte. A fehér poros ügyként elhíresült eset még 2019-re nyúlik vissza, amikor is egy olyan felvétel látott napvilágot, amelyen egy, a szocialista politikusra nagyon hasonlító férfi a kispesti önkormányzatban működő korrupcióról, és konkrét nevekről beszélt, miközben fehér port szárított, és porciózott...

Bódult kispesti balos képviselők, pénzek visszaosztása, ingatlanok megszerzése, korrupciós ügyletek...–Erről számolt be a választási kampány előtt az a férfi, aki megszólalásig hasonlított Lackner Csabára. Akkor Dódity Gabriella szóvá tette, hogy fehér poros az orra, mire Lackner keresetet nyújtott be a bíróságra azzal, hogy a képviselőnő megsértette becsületét és azt a képet festette róla, hogy drogozik. A kormánypárti politikust elmarasztalták, másodfokon is elítélték rágalmazásért, a büntetése megrovás. Ezt semmisítette meg most a Kúria, jogellenes ugyanis az, hogy a képviselőtől megvonták a valóság bizonyításának lehetőségét. Így a tanúk kihallgatásával folytatódhat a fehér poros per.

A Nemzeti Nyomozó Iroda kábítószer birtoklása mellett kábítószer kereskedelem kapcsán is nyomoz. A képen a "Mr. 40%" gúnynevű Kránitz Krisztián korábbi vagyonkezelő, Lackner Csaba volt szocialista képviselő és Gajda Péter polgármester látható Fotó: Facebook

Izgalmas meghallgatások elé nézünk, de a felvételek láttán már teljesen abszurd kérdés, hogy a volt szocialista politikusnak fehér poros-e az orra vagy sem. A kispestiek szempontjából sokkal fontosabb az, hogy a közpénzekkel hogyan bánt a baloldal vezette önkormányzat, hiszen erre is számos utalást hallhatunk a felvételen. Remélem, majd a többi korrupció-gyanús állításról is ennyi szó esik, mint a kábítószerről

– mondta el a Metropolnak Dódity Gabriella fővárosi képviselő.

Gajda Péter polgármester emberei közpénzekből gazdagodtak?

Mint ahogyan megírtuk, a 2019-es önkormányzati választási kampány időszakában több tízórányi hangfelvétel jutott el a sajtóhoz, amelyeken az illető arról társalog a beszédben is említett kokain kiporciózása közben, hogy a szoci polgármester emberei hogyan gazdagodtak meg közpénzekből. Pénzek visszaosztása, ingatlanok megszerzése, korrupciós ügyletek... A bódult szoci politikusra hasonlító férfi kérkedik Gajda Péter körének tetteivel, miközben a polgármestert dicséri, hogy ő „milyen ügyesen csinálja”. A felvétel főszereplője vélhetően Lackner Csaba szocialista kispesti önkormányzati képviselő volt, aki egyébként mindent tagad. Amúgy a szocialista polgármester jobbkeze volt évekig, és aki azt is elmondja beszélgetőtársának, hogy valódi bevétele sokszorosa a bevallott jövedelmének. A férfi a felvételen így fogalmaz:

Ha évente nem keresel 100 millió forintot, akkor te hülye vagy. És az is igaz, hogy aki jól csinálja, igazából nem a büdzséből vesz el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, meg olyan eladások vannak, ahonnan a külső vállalkozásoktól jön vissza... Ahhoz, hogy például én azt a pénzt, amit megkeresek most havonta, ahhoz nekem legalább 8-9 vagy kb. 10 40-50 négyzetméteres új építésű ingatlanomnak kellene lenni, hogy a kiadásokból azt a havi bevételt tudjam fedezni. Mondjuk egy 8-9-10 lakás, azért az nem kevés, akárhogy is nézzük, akár 300-400 millió forintra is rúghat, nem? Ahhoz, hogy te, mondjuk, egy másfél millió forintot mindenfajta munka nélkül beszedjél.

A Lacknerre hasonlító személy gondolatmenetének végén egy másik bennfentes férfi hozzáteszi: „Ezt csinálta a Péter kurva okosan.” Később pedig a Lacknernek látszó férfi arról panaszkodik, hogy képviselőtársának, az akkori kispesti vagyonkezelő szocialista igazgatójának, ismertebb nevén „Mr. 40 Százaléknak 12 millió forint kenőpénzt kellett egy mutyi során fizetni, míg a polgármesternek csak hármat”. Ekkor konklúzióként meg is állapították, hogy a vagyonkezelős kolléga „éhes”, és majd ez lesz a veszte…