Baloldali belháború: menesztették a kispesti korrupciós balhéról elhíresült „Mr. 40 Százalék”-ot

Kirúgták Kránitz Krisztiánt, gúnynevén „Mr. Negyven Százalék”-ot, a kispesti önkormányzat egykori vagyonkezelőjét, akiről a 2019-ben kirobbant „fehér poros” botránya kapcsán hallhattunk először.

A volt szocialista képviselő Lackner Csaba, Kránitz Krisztián és Gajda Péter szocialista polgármester Fotó: Facebook

Szeptembertől már nem dolgozik az MSZP-s Gajda Péter vezette kispesti önkormányzatnak Kránitz Krisztián, aki szocialista képviselőként kezdte, majd később vagyonkezelő lett, de kirúgásakor már csak a kispesti vagyonért felelős szimpla munkatárs volt, legalábbis papíron. Korábbi lefokozása azután történt, hogy négy évvel ezelőtt nyilvánosságra került egy titkos felvétel, amelyen egy akkori szocialista képviselőre, Lackner Csabára hasonlító személy a baloldalhoz köthető korrupciós ügyekről, és azok bonyolításának mikéntjéről beszélt, miközben egy fehér port tartalmazó kisebb zacskót lóbált a ventillátor előtt átszellemülten.

Bár ő maga tagadja, sokak szerint Lackner Csaba volt kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő, Gajda Péter szocialista polgármester jobbkeze látszik a felvételen, amelyiken fehér porral a kezében arról elmélkedik, hogyan lehet könnyen több száz millió forint közpénzhez jutni... Fotó: Hír TV

A felvételen szereplő férfi más személyeket is megemlített: Gajda Péter polgármester neve mellett Mr. Negyven Százalékét, mégpedig kenőpénzekkel összefüggésben. Ekkor konklúzióként meg is állapították, hogy a vagyonkezelős kolléga „éhes”, és majd ez lesz a veszte… A botrány kirobbanása után kitálalt a kispesti baloldal sofőrje is a Hír TV-nek, aki azt állította, hogy Gajda a legszorosabban működött együtt Kránitz Krisztiánnal a kispesti vagyonkezelő nagy pénzeket mozgató hatalmasságával is, mondhatni sülve-főve együtt voltak.

„Ez mind a Krinyón keresztül ment, senki nem sajnálta tőle”

A kipattant felvételen ez is hallható volt: „Tavaly felvettünk 1,2 milliárd forintnyi hitelt, de úgy, hogy nekünk 2017-ről volt majdnem 800 millió forint tartalékunk. Ez mind a Krinyón (Kránitz Krisztián) keresztül ment, senki nem sajnálta tőle – meséli a felvételen vélhetően Lackner, akinek beszélgetőtársa így reagált: „Krisztián már mondta, hogy nyugdíjba mehet, mert megkereste, amit akart. Aztán meg keveslik az »okosba« megkeresett pénzt”. A Lacknernek látszó személy erre így válaszolt: „Figyelj, tudod, hogy milyen hamar el lehet költeni ­200-250 millió forintot?” Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást indított nemcsak kábítószerrel való visszaélés, hanem különféle gazdasági bűncselekmények miatt is, ez a nyomozás jelenleg is tart. Kránitzról később is lehetett hallani. Legutóbbi botrányai között hallhattunk spanyolországi luxusvillájáról, amelynek ráadásul szomszédságában az a magyar vállalkozó vásárolt tulajdont, aki szintén a kispesti önkormányzat állandó bedolgozója. A cég újította fel 180 millióért azt a kispesti óvodát, amelyről kiderült: olyan tételeket számolt el az önkormányzat vagyonkezelője, amelyeket valójában nem is, vagy nem pont úgy valósítottak meg.

Gyurcsány betette a lábát, a baloldal marakodik a koncon...

Mint ahogyan azt megírtuk, Gyurcsány Ferenc Budapesten is szisztematikusan léptette át a DK-ba a baloldali kis pártok, illetve az MSZP politikusait. Egyeduralmát azonban Kispesten nem tudta azonnal kiépíteni, miután Gajda Péter nem állt kötélnek. Ekkor Gyurcsányék lecserélték Kispest korábbi DK-s alpolgármesterét. Informátorunk szerint, Kertész Csaba eltávolítása korántsem volt hirtelen jött döntés és zökkenőmentes, hiszen a helyi MSZP-nek és a DK-nak új egyezséget kellett kötnie.

Kertészt a DK vezetése a pártból is eltávolította, mert korábban keményen fogalmazott Gyurcsány Ferencről és az alkoholról Fotó: Facebook

Érdekesség, hogy információink szerint a Kertész Csabát követő Ternyák András, az új kispesti DK-s alpolgármester az Anonymus által szóba hozott, gyanús balos budapesti ügyek egyik kulcsfigurájának, Patek Gábornak volt a cégtársa. Figyelemre méltó az is, hogy Gajda Péter ekkortájt bejelentette, hogy a 2024-es önkormányzati választáson indul újra, MSZP-s színekben az összefogás nélkül… Most, hogy közeledik az önkormányzati választási hajrá, menesztették Kránitz Krisztiánt, Gajda egykori bizalmasát. Informátorunk szerint ezt nem maga Gajda Péter kezdeményezte és nem is a szocialisták, hanem az új DK-s alpolgármester. Miután a szocialista Gajda önállóan, a DK illetve az összefogás nélkül fog indulni, Gyurcsányék is jelöltet állítanak majd. Addig is úgy tűnik, gyengíteni igyekeznek a szocialisták bázisát, azaz Gajda Pétert. Arról egyelőre nem hallani, hogy indulnak e belső, feltáró vizsgálatok, de nem lepődnénk meg rajta...