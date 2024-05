Karácsony Gergely Budapestjét átszövi a baloldali korrupció

Karácsony Gergely csúcsot döntött: soha ennyi korrupciós botrány, illetve hatósági nyomozás nem volt még fővárosi és kerületi ügyekben, mint a baloldal városvezetése alatt.

A legújabb gyanú szerint Karácsony főpolgármesteri kampányát is külföldről finanszírozták Fotó:-

A „csődpolgármester” idején sorra dőlnek ki a baloldali csontvázak a szekrényből, a baloldali kispesti fehér poros ügytől a zuglói parkolási mutyiig. Mint kiderült, Karácsony miniszterelnöki előválasztását is kétes pénzekből finanszírozták, ekkor gurultak külföldről a dollárok, azóta sem adott rá választ a „csődpolgármester”, hogyan kerültek a „lakossági mikroadomány-ládikákba” kötegestől a dollár- és eurótízezrek. A Lánchídtól a Blaháig megdráguló beruházások, a kétes közbeszerzések szálai a várost uraló Gyurcsány-embereken át Karácsonyhoz is elvezetnek. Legutóbb feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből szivárogtathatott ki valaki rengeteg dokumentumot: belső levelezést és egyéb más adatokat, amelyekből annyi már most látható, hogy 2019-ben külföldről finanszírozták Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát is...

Karácsony félmilliárdos botránya: eurókötegeket dobált be a lakosság a ládikákba?

506 millió forintnyi "mikroadomány" gyűlt össze Karácsony előválasztási kampányára, elvileg a budapesti járókelőktől.



A 99 Mozgalom kétes finanszírozási ügye abban a nemzetbiztonsági jelentésben látott napvilágot, amely a 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról szólt. Mint kiderült: a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között 19 alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget euróban és angol fontban a szervezet számlájára. Karácsonyék állítása szerint a félmilliárd forint kis összegű személyi adományokból, úgynevezett adománygyűjtő ládákban gyűlt össze. A pénz eredete azonban a mai napig nem ismert. A 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP Bank feljelentése után nyomozás indult a gyanús befizetések okán. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le a NAV pénzügyi nyomozói Tordai Csaba ügyvédi irodájában, valamint Perjés Gábornál, akit azóta gyanúsítottként is kihallgattak. Az is kiderült a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat Professional Kft. számlaforgalmi adatainak vizsgálata alapján, hogy a 99 Mozgalom összesen 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a cégtől.

1,4 milliárdos hídpénz-botrány, Karácsony hallgat

Karácsony Gergely és helyettese, Tüttő Kata. Miként landolhatott másfél milliárd forint hídépítős pénz Vig Mór cégének számláján? Ezt kutatják a hatóságok Fotó: Csudai Sándor



A Lánchíd felújítása körül nagy botrány tört ki: kiderült, hogy baloldali számlagyárhoz folyhattak pénzek, miközben a híd felújítása – hasonlóan a Blaha Lujza térhez – drágább és silányabb lett Karácsony Gergely idején, mint az előkészített Tarlós-féle tervek: több pénzért nem készült el a Váralagút és a villamos alagútjának felújítása. Karácsonyék az önkormányzati választások után új közbeszerzési eljárást írtak ki. A győztes ismét az A-Híd Zrt. lett, csakhogy ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert, mint amennyiért a Tarlós-érában végezte volna el a munkát. Ráadásul a Tarlós alatt zajló tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a vállalkozónak járó előleget, ám a céget terhelő kötbért megfelezték. A Lánchíd-felújítás kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020. novembere és 2022. júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, számlagyáras botrányba belebukó, több súlyos bűncselekményben is érintett jogász, Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből 900 millió forint került Vig különféle számláira. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. A tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az exügyvéd ellen indított, sok százmilliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja. Az ügyben egyébként a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálódik, hiszen egyre erősebb a gyanú, hogy a Lánchíd felújítási munkálataival összefüggésben olyan bűncselekmények is felmerülhettek, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés.



Karácsony főpolgármesteri kampányt is külföldről finanszírozták?



A Magyar Nemzethez eljuttatott dokumentumhalmaz első áttekintése alapján az látható, hogy már a „csődpolgármester” 2019-es főpolgármesterjelölti kampányát is külföldről finanszírozták. Az akkori működési struktúra kísértetiesen hasonlít a 99 Mozgaloméhoz. A kiszivárogtatott e-mailekből, feljegyzésekből kiderül, hogyan épül fel és kik a kulcsszereplői annak a struktúrának, amellyel Karácsonyék a külföldről érkező kampányfinanszírozást igyekeztek lepapírozni. Itt is felbukkant Tordai Csaba, a főpolgármester jogi főtanácsadója, aki régi baloldali káder. Az információs csomag egyéb részeiből Karácsony és kollégái ellenzéki taktikázásáról és egyezkedéséről, a baloldali összefogáson belüli helyezkedésükről, a főpolgármester kampányainak külföldi finanszírozásról és az önkormányzati, illetve az európai parlamenti választásokra való felkészülésükről ismerhetünk meg részleteket. A Magyar Nemzet szerkesztőségéhez most eljutott dokumentumokból az is kirajzolódni látszik, hogy a 2019-es főpolgármester-jelölti kampányban milyen támogatást kaphatott Karácsony Gergely a Bajnai Gordon-féle DatAdattól. Ez az a cég, amelyen keresztül 6 millió magyar adatai kerülhettek külföldre ismeretlen körülmények között.



P. Gábor, aki a baloldali kerületekben „mindent” el tudott intézni



P. Gábor karrierje Kispesten indult, lényegében az MSZP-s Gajda Péter jobbkeze, bizalmasa volt, kabinetfőnökeként is dolgozott. Ám nevét főként akkor ismerhette meg a szélesebb közvélemény, amikor 2019-ben kiszivárogtak azok a kispesti hanganyagok, amelyeken egy volt szocialista képviselőre, Lackner Csabára hasonlító férfi, részletesen beszámolt a kerület korrupciógyanús ügyleteiről. A férfi többek között arról beszélt, hogy 2016-tól közeli munkakapcsolatba került és együtt „dolgozgatott” Gajda Péter „végrehajtójával”, P.G-vel.

P.G. nevét később az országgyűlési választások előtt, a médiában Anonymusként elhíresült férfitől hallhattuk. A maszkos alak egy rejtett kamerával készített felvételt mutatott be, amelyen P.G. és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint — feltételezhetően — kenőpénzzel számolt el. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó. Egy másik videóban közölt hangfelvételen P. G.és egy, a nyilvánosság számára ismeretlen személy a pestszentlőrinci ingatlanfejlesztések megcsapolásáról beszélgetett. A felvétel szerint Szaniszló Sándor DK-s polgármester, a helyi alpolgármester, valamint a kerületi vagyonkezelő vezetője számára egy negyvenhat és egy nyolcvanhat lakásos ingatlanból „osztottak vissza” nyolc lakást.

Karácsony előválasztása: nyomozás plakátügyben is

Anonymus olyan dokumentumokat is nyilvánosságra hozott, amelyek azt igazolhatják, hogy P.G. tevékenyen részt vett Karácsony Gergely előválasztási kampányának szervezésében is.

Például egy 2021. augusztus 26-i e-mail szerint, P. G. a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. P. G. azt írta, hogy megrendelőként a Párbeszéd Magyarországért Pártot tüntessék fel, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a végfelhasználó a 99 Mozgalom lesz, amely nem jogi személy. A megrendelő, vagyis a PM társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester volt abban az időben, aki harcban állt a kormányfőjelölti posztért, ám váratlanul visszalépett Márki-Zay Péter javára. A párt másik társelnöke az a Szabó Tímea volt, aki a korrupciós ügyletek miatt már említett III. kerületben a baloldal közös jelöltjeként vett részt az országgyűlési választásokon. Az üzlet végül meg is valósult, hiszen Anonymus az erről szóló számlát is mellékelte.

A JCDecaux Hungary Zrt. által kiállított bizonylat szerint a 123 hirdetési felületért csupán 5,2 millió forintot kellett fizetni, hiszen az 51 millió forintos árból a Key Price Kft. közel 46 millió forint engedményt kapott. Az álarcos alak szerint az, hogy P.G. ilyen mértékű kedvezményt tudott elintézni, nem teljesen szabályos. Mind a III. kerületi korrupciós botrány, mind Karácsony Gergely előválasztási kampánya ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség nyomoz.



„El vannak foglalva a Lánchíd, a Blaha körüli fosztogatással meg osztogatással”

Míg Karácsony mosolyogva szelfizett, a háttérben 1,4 milliárd forintnak veszett nyoma a Lánchíd felújításra szánt közpénzből – Fotó: RUZSA RANIA / Facebook



Nyomozás indulhat a Lánchíd túlárazott felújításával összefüggésben. Feljelentéskiegészítésben vizsgálja a Nemzeti Nyomozó Iroda Tényi István hídpénzbotránnyal kapcsolatos bejelentését. A Magyar Nemzet számolt be arról a felvételről, amin 2021-ben a Városháza-gate egyik kulcsfigurája és társa beszélget. Az üzletember úgy fogalmazott: „El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással stb., stb.” A beszélgetőpartner megdöbbenve kérdezett vissza, hogy „ebből ki lehet venni pénzt?”

Bajnai Gordon régi „harcostársa” a felvételen a Lánchídra utalva így fogalmazott: „Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” Ezt követően a Blaha Lujza téri felújításról is beszélt: „Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma.”

Tüttő Kata ezzel a tengerben lovaglós, luxusnyaralós fotóval vált igazán ismertté... – Fotó: Facebook



Ezek után arra a kérdésre, hogy mindezt „ők intézik?”, a következőt válaszolta: „Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és »ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken”. Mindezek miatt fordult Tényi István a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával.



BKV-hajómutyi: a hajók nem járnak, a pénz elfolyik...



Tarlós István korábbi főpolgármester idejében újították fel azokat a hajókat, amelyek aztán a tömegközlekedés részeként tehermentesítették a szárazföldi közlekedést. A hajók azonban már négy éve nem járnak a Dunán, a főváros spórolásra hivatkozva szünetelteti a járatokat. A háttérben azonban más lehetett, ugyanis a kiírt közbeszerzési pályázaton nem megfelelő referenciákkal nyerhetett tendert egy cég, hiszen a referenciát adó kft.-nek soha nem volt hajózási engedélye. A Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálatot indított az ügyben.

Városháza-botrány: ingatlaneladások jutalékos rendszerben

A botrány 2021-ben robbant ki, amikor kiderült, hogy a budapesti városvezetés titokban értékesíteni akarhatta a Városházát. Az Anonymus által kiszivárogtatott felvételekből nyilvánvalóvá vált, hogy a fővárosi ingatlanok eladását egy jól behatárolható kör „jutalékos” rendszerben intézte. A nyomozást vélhetően segíti, hogy a rendőrök birtokában tízórányi vágatlan felvétel van.

Használtbuszmutyi: hamisított iratok, trükközés

A BKV használtbusz-bérlési pályázata során olyan céggel szerződött a főváros, amelynek busza sem volt, ráadásul más vállalat tulajdonában lévő járművekkel pályázott. A CR-Facilities vállalkozást mindössze hét nappal az ajánlattételi idő lejárta előtt jegyezték be. Ebben az ügyben is nyomozást rendelt el a hatóság.