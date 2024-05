Karácsony Gergely mérlege: semmilyen saját fejlesztés, cserébe rengeteg kamuígéret és Facebook-poszt...

A „csődpolgármester” újabban azzal magyarázza bizonyítványát, hogy azért nem csinált semmit 5 évig, mert 2019-es ígéretei nem erre a ciklusra, hanem 10 vagy akár 50 évre szóltak. Amivel dicsekszik, az pedig mind elődei, a Tarlós-korszak kezdeményezése volt…

Karácsony Gergely más tollával szeret ékeskedni, mivel saját teljesítménye nincs...

Karácsony így égett be akkor is, amikor bekamuzta a trolibusz- és villamosbeszerzéseket saját projektként. Azzal dicsekedett, hogy az elmúlt 30 évben senki sem szerzett be annyi új trolit, villamost, mint ők – pedig ezek a beszerzések a Tarlós István-érához kötődnek.

Az utolsó sikeres villamos- és trolibusz-közbeszerzés Budapesten 2014-ben volt, mindkét szerződést én írtam alá, 108 db új trolira és 124 db új villamosra. Azóta is ezekből a keretszerződésekből érkeznek Budapestre az új alacsony padlós Solaris trolik és CAF-villamosok. Ebben a ciklusban egyetlen villamostendert sem sikerült kiírni, ahogy egyetlen darab új trolibuszra sem kötött szerződést Budapest

– kommentálta Vitézy Dávid mindezt.

Szentkirályi Alexandra lebuktatta Karácsony Gergelyt Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje kamumétert is indított, rávilágítva arra: a „csődpolgármester” nem csinált semmit, saját ígéreteit sem valósította meg, miközben Gyurcsány bukott politikusait és a haveri kört betette a Városházára. Így fordulhatott elő, hogy amíg Karácsony nem foglalkozott Budapesttel csak minden évben hangosan csődöt kiáltott, addig Gyurcsány és köre talicskával tolta ki a pénzt a fővárosiak zsebéből. A „csődpolgármester” még akkor is százmilliós nagyságrendű jutalmat osztott, amikor hitelből vegetált a gazdátlan város. Nem csökkentett a tanácsadói gárdán, több mint harmincan adtak tanácsot vastag fizetésért, miközben semmi önálló fejlesztés, érdemi munka nem történt Budapesten, amely úszott a szemétben és koszban. Pedig rekordnagyságú tartalékot, 214 milliárdot örökölt Tarlós Istvánéktól, ahogyan szintén rekordbevételre, 1100 milliárd forintnyi iparűzési adóra tett szert. Tarlóstól és Szentkirályitól több nagyberuházást is örökölt, ezeket csak be kellett volna fejeznie. De a „csődpolgármester” ehelyett, mindegyiket újragondolta (újraosztotta?), így végül a Blaha Lujza tér és a Lánchíd is jóval többe került, miközben az eredeti tervekhez képest kevesebb műszaki tartalommal valósította meg őket. Hogy hová lett a pénz? Nem tudni, minden esetre 1,4 milliárd forintnyi közpénz után nyomoz a hatóság, amely a Lánchíd felújítása kapcsán tűnt el…

Blaha: Kőtenger 400 millióval drágábban

Karácsony Gergely a kész Tarlós-terveket lefújta, majd évekkel késve, csökkentett tartalommal, drágábban kezdte el megvalósítani. Így történt, hogy a budapestiek egy szimpla kőtengert kaptak a Blahával, ahol sem lift, sem aluljáróbővítés, sem közösségi épület nem készült, ahogyan azt Tarlós tervei tartalmazták. A Blaha-felújítás projektje 2019-ben, még Tarlós István idején indult el, a terveket elfogadták, a költségvetést véglegesítették, a kormány pedig 1 milliárd forinttal járult hozzá a tér megújításához.

Karácsonynak csak indítaniai kellett volna a beruházást, ehelyett „újragondolta”: a már előkészített projektet alaposan megkésve kezdte el. Aztán a munkálatok csigalassúsággal haladtak, a téren ásítozó, lapátot támasztó vagy épp focizó munkásokról a Metropol írt elsőként...

Karácsony miatt, így egy évvel tovább tartottak a Pestet érintő útlezárások és dugók. Végül 400 millióval drágábban zárta a beruházást úgy, hogy rengeteg műszaki tartalmat egyszerűen lehúztak a listáról.

Lánchíd-felújítás: silányabb tartalom drágábban, korrupciós botránnyal

A Lánchíd esetében az eredeti 35 milliárdos Tarlós-féle beruházást Karácsony Gergely megfejelte plusz 5 milliárd forinttal úgy, hogy közben lebutította az eredeti terveket. A többi között a Széchenyi téri villamosalagút és a Clark Ádám téri Váralagút felújítását is kihúzta belőlük. Majd 1,5 éves csúszással elkezdték a kivitelezést. Eközben azzal vakított a „csődpolgármester”, hogy olcsóbban valósítja meg Tarlóshoz képest a felújítást. Erre Tarlós így reagált: „ Az alagút nélküli változatot összehasonlítják az alagút-felújítást is tartalmazó változattal, ami ötven százalékkal nagyobb projekt: ez óvodás trükk!”. Aztán mire elkészült a híd, Karácsony Gergely kitiltotta az autósokat – pedig ő maga írt alá szerződést ennek az ellenkezőjéről a kormánnyal–. Később az is kiderült, hogy a felújítás során nyoma veszett 1,4 milliárdnyi közpénznek...

Dagad a hídpénz-botrány

Két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-HÍD Zrt.-től a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Mint ismert, a NAV vizsgálódik egy olyan ügyben, amelynek egyik érintettje az A-HÍD Zrt., a másik pedig a közelmúltban számlagyár működtetésének gyanújával őrizetbe vett Vig Mór ügyvéd, illetve az ő egyik érdekeltsége, a Sunstrike Hungary Kft.

Vig Mórt különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanújával fogták el december elején. A NAV nyomozása során többek között azt vizsgálja, hogy az A-HÍD Zrt. számlájáról 2020 novembere és 2022 júliusa között átutaltak-e 1,4 milliárd forintot a Sunstrike Hungary Kft. számlájára, illetve a kft.-től ezt követően továbbutaltak-e 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számláról, így azok sorsa a továbbiakban követhetetlenné váltak.

Városháza park: Karácsony a saját portáján sem tett rendet

Még mindig nincs kész a 2019-ben beígért, 1,4 helyett 1,8 milliárdnál forintnál járó Városháza homlokzatának felújítása. Igaz, egyszer már átadták annak ellenére, hogy 300 helyen hibás volt a vakolat, amiből egy jókora darab le is hullott. A kókler módon felújított homlokzat vakolatát visszabontották, ráadásul Karácsony 4,5 évig tartó semmittevése miatt még ma sincs szép zöld Városháza-parkjuk a budapestieknek, viszont „nyertünk” egy újabb méregdrága projektet. A „csődpolgármester”kínosnak érezhette, hogy a saját portáján sem váltotta be ígéretét, és a közelmúltban átadta a Városháza park „pop-up” változatát, amely távolról sem a végleges. A projekt teljes zárásáról a minap így beszélt:„A következő ciklus végén meglesz a park”. Tehát most azt mondja Karácsony, hogy 10 évet kellene várniuk a budapestieknek egy darab parkocska létrehozására... Mennyi idő kell akkor egy új metróvonalhoz vagy villamosvonalhoz, ha Karácsony Gergely a főpolgármester?

A kamuzöld főpolgármester és a „marketingzöldítés”

Ennyire gyengén még egy főpolgármester sem „muzsikált” a rendszerváltás óta: a zöldítés terén is elhasalt Karácsony, kerületi baloldali szövetségeseivel együtt. Mert 4,5 év alatt nem lett zöldebb Budapest, ebbe is beletört a bicskája Karácsonynak, pedig 2019-ben még fűt-fát-bogarat ígért, igazi élharcosnak tűnt – legalábbis szóban... A megválasztása után azonban csak a „szájkarate” maradt, tettek semmi. A baloldali városvezető „legnagyobb” húzása a klímavészhelyzet kihirdetése volt – ez csupán egy papírdarab aláírását jelentette. Aztán ki is fújt a tudomány, más nem történt. - Amit Karácsony Gergely zöldítés néven művelt, az inkább csak egy valós tartalom nélküli, úgynevezett marketingzöldítés - mondta el lapunknak egy, korábban a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál is megfordult tájépítész, hozzátéve: azokból a faültetési számokból, amivel Karácsony kampányol, valójában alig jön ki 4-5 ezer új darab sorfa, amit elültettek az elmúlt 5 évben. A korábbi években ennek a többszörösét ültette el az előző városvezetés, pedig Tarlósék nem azt harsogták magukról, hogy zöldek - mégis "zöldebbek" voltak, mint a kamuzöld, semmittevő Karácsony....

A „kamuzöld” főpolgármestertől viszont kaptunk is: óriási közlekedési dugókat, megugró légszennyezettségi adatokat, kaszálatlan, gondozatlan közterületeket, méhlegelőnek átkeresztelt gaztengert és néhány fát. Emellett az egyetlen igazi, nagy budapesti zöldberuházás, a kormányhoz kötődő városligeti Liget Projekt folyamatos gáncsolását…