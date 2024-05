Korrupció és trükközés: Karácsony rekordot döntött, számtalan nyomozás folyik fővárosi ügyekben

Nem készített korrupciós listát ígérete ellenére Karácsony Gergely azokról a cégekről, amelyekkel nem köthettek volna szerződést a főváros cégei - miközben éppen az ő regnálása alatt indult a legtöbb Városházát érintő nyomozás. Egy biztos: míg Budapest visszafelé fejlődött, a főpolgármester kétes közbeszerzések és korrupciógyanús ügyek tekintetében kimagaslott elődei között, ahogy abban is, hogy mindeközben a csőd szélére kormányozta Budapestet. Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül a helyzetet, pikírten így fogalmazott: "jól" sikerült, főpolgármester úr!"

Szentkirályi Alexandra is hiányolja Karácsony Gergely korrupciós listáját Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergely újabb kamujára emlékeztetett posztjában:

Korrupciós feketelista azokról a cégekről, akikkel a hivatal és a fővárosi önkormányzati cégek nem köthetnek semmilyen szerződést.

Közpénzből készpénz lett, hídpénzbotrány, Városháza-gate, a kerületekről már ne is beszéljünk

–írta a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje, hozzá téve:" Ez is "jól" sikerült, főpolgármester úr!"

De már kezdenek kidőlni a csontvázak a szekrényből: trükközések, kétes közbeszerzések, értékesítések, gyanús döntések...

Karácsony Gergely és Bajnai Gordon jó kapcsolatot ápol, de valójában Bajnai és Gyurcsány emberei vezetik a fővárost, ami teli van botrányos ügyekkel... Fotó: Facebook

Buszmutyi: hamisított iratok

A BKV használtbusz-bérlési pályázata során olyan céggel szerződött a főváros, amelynek busza sem volt, ráadásul más vállalat tulajdonában lévő járművekkel pályázott. A CR-Facilities vállalkozást mind­össze hét nappal az ajánlattételi idő lejárta előtt jegyezték be. Ebben az ügyben is nyomozást rendelt el a rendőrség.

Hídpénz-botrány: Karácsony Gergely hallgat

A Lánchíd felújítása körül nagy botrány tört ki: kiderült, hogy baloldali számlagyárhoz folyhattak pénzek, miközben a híd felújítása – hasonlóan a Blaha Lujza térhez – drágább és silányabb lett Karácsony Gergely idején, mint az előkészített Tarlós-féle tervek.

Karácsonyék az önkormányzati választások után új közbeszerzési eljárást írtak ki. A győztes ismét az A-Híd Zrt. lett, csakhogy ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert, mint amennyiért a Tarlós-érában végezte volna el a munkát. Ráadásul a Tarlós alatt zajló tenderhez képest majdnem hatvanszorosára (!), 4,2 milliárd forintra emelték a vállalkozónak járó előleget, ám a céget terhelő kötbért megfelezték. A Lánchíd-felújítás kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020 novembere és 2022 júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, számlagyáras botrányba belebukó, több súlyos bűncselekményben is érintett jogász, Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből 900 millió forint került Vig különféle számláira. Az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. A tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós számlagyáras büntetőeljárásban vizsgálja. Az ügyben egyébként a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálódik, hiszen egyre erősebb a gyanú, hogy a Lánchíd felújítási munkálataival összefüggésben olyan bűncselekmények is felmerülhettek, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés.

Újabb korrupciógyanú: „Ebből ki lehet venni pénzt?”

Fotó: Ruzsa Rania/Facebook

Nyomozás indulhat a Lánchíd túlárazott felújításával összefüggésben. Feljelentéskiegészítésben vizsgálja a Nemzeti Nyomozó Iroda Tényi István hídpénzbotránnyal kapcsolatos bejelentését. A Magyar Nemzet számolt be arról a felvételről, amin 2021-ben a Városháza-gate egyik kulcsfigurája és társa beszélget. Az üzletember úgy fogalmazott: „El vannak foglalva ezzel a Lánchíd meg Blaha Lujza tér, meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással stb., stb.” A beszélgetőpartner megdöbbenve kérdezett vissza, hogy „ebből ki lehet venni pénzt?”

Bajnai Gordon régi „harcostársa” a felvételen a Lánchídra utalva így fogalmazott: „Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma.” Ezt követően a Blaha Lujza téri felújításról is beszélt: „Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult és kisebb a tartalma.”

Tüttő Kata ezzel a tengerben lovaglós, luxusnyaralós fotóval vált igazán híressé... Fotó: Facebook

Ezek után arra a kérdésre, hogy mindezt „ők intézik?”, a következőt válaszolta: „Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes és »ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgoznak ezeken«”. Mindezek miatt fordult Tényi István a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) hűtlen kezelés és hivatali vesztegetés gyanújával.

70 milliót fizettek ki a semmire

Mint korábban megírtuk, a Budapesti Közművek Zrt.-hez tartozó temetkezési főigazgatóság által megbízott kertészeti cégnek, a fővárosi temetőket kellett volna karbantartania, a feladat azonban nem teljesült. Mégis befogadták a számláikat. A zöldterületek karbantartásával megbízott cég csaknem 70 millió forintnyi munkáról állíthatott ki hamis teljesítési igazolást, amely összeget meg is kapták. A felek mindezt úgy próbálták elfedni, hogy a jogtalanul leigazolt számlák kifizetését vagyoneltolódásként tüntették fel. Az esetben csalás bűntettének gyanújával zajlik nyomozás Karácsony embere, a floridai luxusingatlanjairól és fényűző életéről elhíresült milliárdos Mártha Imre által vezetett BKM Zrt.-vel szemben.

BKV-hajómutyi: A hajók nem járnak, a pénz elfolyik...

Tarlós István korábbi főpolgármester idejében újították fel azokat a hajókat, amelyek aztán a tömegközlekedés részeként tehermentesítették a szárazföldi közlekedést. A hajók azonban már négy éve nem járnak a Dunán, a főváros spórolásra hivatkozva szünetelteti a járatokat. A háttérben azonban más lehetett, ugyanis a kiírt közbeszerzési pályázaton nem megfelelő referenciákkal nyerhetett tendert egy cég, hiszen a referenciát adó kft.-nek soha nem volt hajózási engedélye. A Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálatot indított az ügyben. A BKV havonta átlagosan négy-ötmillió forintot költ azokra a hajókra, amelyek már negyedik éve nem közlekednek menetrend szerint. Erre összességében több százmillió forintot költhetett Karácsony Gergely négy év alatt.

Városháza-gate: ingatlaneladások jutalékos rendszerben

A botrány 2021-ben robbant ki, amikor kiderült, a budapesti városvezetés titokban értékesíteni akarhatta a Városházát. Az Anonymus által kiszivárogtatott felvételekből nyilvánvalóvá vált, hogy a fővárosi ingatlanok eladását egy jól behatárolható kör „jutalékos” rendszerben intézte. A nyomozást vélhetően segíti, hogy a rendőrök birtokában tízórányi vágatlan felvétel van.

Karácsony Gergely regnálása idején a város visszafejlődött

A baloldali főpolgármester az első időszakban alig foglalkozott Budapesttel, miniszterelnöki ambícióival volt elfoglalva, aíg"nem jött a villamos..." A fő tevékenysége az volt, hogy a már futó nagy projekteket - Blaha, Lánchíd - leállította és újraterveztette, illetve mint a Városligetnél, akadályozta. Végül a már kész tervek alapján, de sokkal drágábban és szegényebb tartalommal készült el a Blaha is, a Lánchíd is...

Aztán amikor mégis elkezdte saját arcára formálni a fővárost, jött a feketeleves. Várostervezés helyett önkényes bicikliút-felfestések, karók, dugók, gyomos területek, leszerelt 3000 szemeteskuka, gazdátlan koszos utcák.... Érdekesség, hogy már hivatalba lépése után néhány hónappal csőddel kezdett riogatni, annak dacára, hogy Tarlós több, mint 200 milliárdot hagyott a kasszában, a későbbiekben pedig rekordot döntött minden évben az iparűzési adóbevétel.