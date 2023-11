Súlyos állapotok a budapesti köztemetőkben: rengeteg rongálás és pusztító fakidőlés - íme a számok!

Korábban beszámoltunk cikkünkben arról, hogy a budapesti temetőkben sok fakidőlés miatt szétzúzott sírt is láttunk, majd a temetőbe kilátogatók tapasztalatait is cikkben közöltük, akik bűncselekményhullámról számolnak be a budapesti köztemetőkben. Mivel állításuk szerint a sírfosztogatások és sírrongálások szinte mindennaposak lettek, utánanéztünk a tényeknek. Lapunk megkeresésére egy idő után válaszolt a Budapesti Temetkezési Intézet, és egészen elképesztő számadatok derültek ki.

Karácsony Gergely kedvenc cégvezére, a luxuséletéről elhíresült milliárdos Mártha Imre vezeti a budapesti közműcéget, ahová a FŐTÁV és a szemétszállítás mellé többek között a fővárosi köztemetőket összefogó Budapesti Temetkezési Intézetet (BTI) is beolvasztották. Kiderült, hogy rengeteg bűncselekmény történik a köztemetőkben, de ezek többségéről egyszerűen nem szólnak a rendőrségnek!

Lássuk a számokat!

Fák által szétzúzva Fotó: Fügedi Richárd

Legalább 50 elismert eset, amikor fakidőlés zúzott össze sírokat

A fakidőlések és ágleszakadások súlyosan érintik a sírokat, általában leborul, összetörik a sír felirattáblája, de súlyosabb esetben akár a fedlap is sérülhet, amivel súlyos anyagi kár keletkezik a sírokban. Amint arról a Temetési Divíziónál dolgozó egyik főkertész is beszámolt, ez egyáltalán nem ritka esemény. A lapunkhoz eljutott információk szenti például 2023-ban több mint 50 eset volt csak az, amikor a felelősséget a BTI elismerte, ezek kapcsán a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a temetőfenntartó felelőssége egyértelműen megállípítható:

A kitört fa nem volt egészséges, a szükséges faápolási munkák elmaradtak.

- írják a felelősségbiztosítási kárbejelentő lapok nagy részén.

Íme egy konkrét eset: elismeri a felelősségét a temető.

Azonban ahogy korábban írtuk, ha a fakidőlés egy viharban történt akkor vis majornak nyilvánítják az esetet, és a BTI mossa kezeit. Ez valószínűleg jóval nagyobb szám lehet annál, mint amiről minket tájékoztattak.

Hatalmas száraz fa a csepeli temetőben - legközelebb ez zúz össze sírokat? Fotó: Fügedi Richárd

660 lopás, 314 rongálás - de a legtöbbször nem szólnak a rendőrségnek a temetők

Kegyeleti szempontból már egyetlen sír és a benne nyugvó elhunytak nyugalmát zavaró bűncselekmény is vérlázító, de Budapest-szerte több száz esetről beszélhetünk évente, aminek jelentős része el sem jut a hatóságokhoz. Azt láthatjuk, hogyha 2020-tól vizsgáljuk a BTI által kezelt fővárosi temetőket, azokban 660 lopást jelentettek a fenntartó felé, amiből csak 252 rendőrségi ügy indult. De még durvább a rongálások kapcsán a számadat, ahol azt láthatjuk, hogy 314 ilyen eset jutott a temetőfenntartó tudomására, de csak 24 eset jutott el a hatóságokhoz. Végül 3 garázdaság is történt, amiből egy esetben lett csak rendőrségi ügy.

A BTI és a rendőrség szerkesztőségünknek küldött saját adatai alapján.

Tehát azt láthatjuk, hogy a fővárosi temetőkben elkövetett jogellenes cselekmények egy része csak akkor jut el a hatóságokhoz, ha a sírok tulajdonosai maguk mennek feljelentést tenni, mert a temetők nem szólnak - pedig kötelezettségük lenne.

A virágtartó vázákat is lerugdosták Fotó: Fügedi Richárd

"Jogalaphiányra" hivatkoznak

A BTI érzi, hogy vaj van a fején, így válaszukban jogi magyarázkodásba kezdenek. Szerintük, mivel a bejelentett eseteknek/bűncselekményeknek nem ők a sértettjei, ezért úgy vélik, hogy jogalap hiányában nem is tehetnek semmilyen feljelentést a hatóságok felé.

Meggyalázott sírok és lefordított kereszt Fotó: Fügedi Richárd

A temetők belső szabályzata szerint is kötelesek feljelentést tenni

Ez jogi csűrés-csavarásnak tűnik, de nézzük azokat a jogszabályokat! A temetők kapcsán a legfontosabb az 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről, amely kötelezi a fenntartót a kegyeleti méltóság őrzésére. A 6. § 2. bekezdésében pontosan így fogalmaz a jogszabály:

A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.

Majd ugyan ezen jogszabály részletezi is, a 16. §-ban.

Az üzemeltető: k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról

Tehát a törvény kötelezi a tulajdonost, hogy fenntartsa a rendet. Egyedül ez nyilván nem megy, kell hozzá a rendőrség is - persze, ha a rendőrség tudomást szerez róla. De kinek kell feljelentést tennie? Nyilván a megsérült sírok kapcsán a sértett családtagok is tehetnek - de a Budapesti Temetkezési Intézet belső szabályzat szerint a temető is köteles!

Már csak kezelni kéne Fotó: Fügedi Richárd

A szervezeti és működési szabályzat is világos

A Budapesti Temetkezési Intézeten belül egy különálló vállalatbiztonsági csoport is létesült, akik folyamatosan tájékoztatják – a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint – a vezérigazgatót a temetők biztonsági helyzetéről. Illetve amit nem lehet félremagyarázni: minden tudomásukra jutott, a temetőben történő jogellenes cselekmények kapcsán feljelentést vagy bejelentést kötelesek tenni.

A budapesti közműcég (BKM) Temetői divízióra vonatkozó SZMSZ-részlet (45. oldal) Forrás: BKM

A kérdés pedig nem az, hogy sértettje-e a bűncselekménynek a temetkezési intézet, hanem hogy a bűncselekmény közvádra (bárki tehet feljelentést) vagy csak magánvádra (csak a sértett tehet feljelentést) üldözendő. Mivel a cikkünkben tárgyalt cselekmények közvádra üldözendőek, így a törvény és az SZMSZ alapján is kötelessége lett volna a Mártha Imre által vezetett BKM-be beolvadt Temetkezési Intézetnek megtenni azt a több száz feljelentést, aminek az elmulasztása miatt ilyen elképesztő állapotok uralkodnak a fővárosi temetőkben. Itt nem néhány ember sérült meg, itt több mint ezer halott nyugalmát háborgatták, kegyeletét sértették meg a Mártha Imre alá tartozó szervezet sorozatos mulasztásai miatt!