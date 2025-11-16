Mennyit nyertél? Íme a hatos lottó nyerőszámai
Szerencséd volt? A 46. héten is megtartották a hatos lottó számsorsolást.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten is lezajlott a hatos lottó számsorsolás. Telitalálatos szelvény nem volt.
Íme a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
4, 8, 10, 12, 28, 36
A nyeremények pedig így alakulnak:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 39 darab, nyereményük egyenként 280.105 forint;
- 4 találatos szelvény 1577 darab, nyereményük egyenként 6.925 forint;
- 3 találatos szelvény 23.473 darab, nyereményük egyenként 2830 forint.
