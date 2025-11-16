RETRO RÁDIÓ

Mennyit nyertél? Íme a hatos lottó nyerőszámai

Szerencséd volt? A 46. héten is megtartották a hatos lottó számsorsolást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 17:12
nyeremény Szerencsejáték Zrt hatos lottó

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 46. héten is lezajlott a hatos lottó számsorsolás. Telitalálatos szelvény nem volt.

Hány találatod lett a hatos lottón?
Hány találatod lett a hatos lottón? / Fotó: Mónus Márton

 

Íme a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

4, 8, 10, 12, 28, 36 

A nyeremények pedig így alakulnak:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 39 darab, nyereményük egyenként 280.105 forint;
  • 4 találatos szelvény 1577 darab, nyereményük egyenként 6.925 forint;
  • 3 találatos szelvény 23.473 darab, nyereményük egyenként 2830 forint.
