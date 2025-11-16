Itt találták meg a Pápáról eltűnt holland lányt – ezek voltak a legolvasottabb heti cikkek!

Az elmúlt napok legolvasottabb cikkei között szerepelt a Pápáról eltűnt holland lány meghatóan pozitív fordulata, akit végül épségben találtak meg Hollandiában. Sokakat érdekelt az Országház 140 éves évfordulója alkalmából bemutatott retró képgaléria, amely a Parlament történetének ikonikus pillanatait idézi fel. Szintén kiemelt olvasottságot hozott a Budapest Műhely jelentése a fővárosi Duna-hidak aggasztó műszaki állapotáról. A könnyedebb témák iránt érdeklődők körében pedig a kocsmakvíz bizonyult népszerűnek, amely játékos formában teszteli az italok világával kapcsolatos tudást.

Ezek voltak a legsikeresebb cikkek! Mutatjuk a részleteket! (Illusztráció: pexels)

Itt találták meg a Pápáról eltűnt holland lányt, erre senki sem számított

A 15 éves holland lány, Engelina hétfőn tűnt el Pápán, ami nagy riadalmat keltett. A rendőrség azonnal keresést indított, és nemzetközi körözést is kiadott a fotójával. Közben a közösségi médiában is sokan próbáltak segíteni a megtalálásában. Kedden kiderült, hogy a lány édesapjával együtt Hollandiába utazott, mert nem akart az édesanyjánál maradni. A holland hatóságok az apa lakásán épségben megtalálták Engelinát. A teljes cikket itt olvashatjátok!

Eltűnt milliárdok nyomában: elindult a nagy budapesti cégleltár

A Fővárosi Közgyűlés végre elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatot, amit a Fidesz–KDNP-frakció nagy győzelemnek tart. A vizsgálatok célja feltárni, hová tűntek a budapestiek milliárdjai és hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette Városháza alá tartozó cégek. A döntést azután sürgették meg, hogy a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-nél komoly visszásságok – milliós fizetések, tízmilliós jutalmak és luxusprojektek – kerültek napvilágra. A Fidesz szerint ez csak a jéghegy csúcsa, és a nagyobb közműcégeknél még súlyosabb problémák lehetnek. Az átvilágításban több nagy városi vállalat, köztük a BKM, BKV, BKK, BFVK és BGYH is érintett lesz. További részleteket itt olvashattok!

A budapesti cégek átvilágítása elkezdődött (Fotó: pexels, illusztráció)

140 éve kezdték el az Országház építését – retró képgalériával idézzük fel a Parlament történetét!

Az Országház idén ünnepli építésének 140. évfordulóját, amelyre különleges retró képgalériával készültek. A Parlament építését 1885-ben kezdték meg Steindl Imre tervei alapján, és 17 év alatt, több mint ezer munkás közreműködésével készült el. A képgaléria a Parlament történetének fontos pillanatait mutatja be, az építkezéstől a háborús időszakig és az újjáépítésig. A különleges fotók között korabeli felvételek, ritka dokumentumok és az első esti, villanyvilágítással készült kép is látható. A gyűjtemény célja, hogy bemutassa, miként vált az épület a magyar identitás és államiság egyik legfontosabb jelképévé. A képgalériát itt nézhetitek meg!