Itt találták meg a Pápáról eltűnt holland lányt – ezek voltak a legolvasottabb heti cikkek!
Budapesten tűnt el egy holland lány, azonban arra senki sem számított, hol fog előkerülni. Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit, amik között helyett kapott a budapesti hidak állapota is.
Az elmúlt napok legolvasottabb cikkei között szerepelt a Pápáról eltűnt holland lány meghatóan pozitív fordulata, akit végül épségben találtak meg Hollandiában. Sokakat érdekelt az Országház 140 éves évfordulója alkalmából bemutatott retró képgaléria, amely a Parlament történetének ikonikus pillanatait idézi fel. Szintén kiemelt olvasottságot hozott a Budapest Műhely jelentése a fővárosi Duna-hidak aggasztó műszaki állapotáról. A könnyedebb témák iránt érdeklődők körében pedig a kocsmakvíz bizonyult népszerűnek, amely játékos formában teszteli az italok világával kapcsolatos tudást.
Itt találták meg a Pápáról eltűnt holland lányt, erre senki sem számított
A 15 éves holland lány, Engelina hétfőn tűnt el Pápán, ami nagy riadalmat keltett. A rendőrség azonnal keresést indított, és nemzetközi körözést is kiadott a fotójával. Közben a közösségi médiában is sokan próbáltak segíteni a megtalálásában. Kedden kiderült, hogy a lány édesapjával együtt Hollandiába utazott, mert nem akart az édesanyjánál maradni. A holland hatóságok az apa lakásán épségben megtalálták Engelinát. A teljes cikket itt olvashatjátok!
Eltűnt milliárdok nyomában: elindult a nagy budapesti cégleltár
A Fővárosi Közgyűlés végre elfogadta a fővárosi cégek független átvilágításáról szóló javaslatot, amit a Fidesz–KDNP-frakció nagy győzelemnek tart. A vizsgálatok célja feltárni, hová tűntek a budapestiek milliárdjai és hogyan gazdálkodtak a Karácsony Gergely vezette Városháza alá tartozó cégek. A döntést azután sürgették meg, hogy a Budapest Brand Nonprofit Zrt.-nél komoly visszásságok – milliós fizetések, tízmilliós jutalmak és luxusprojektek – kerültek napvilágra. A Fidesz szerint ez csak a jéghegy csúcsa, és a nagyobb közműcégeknél még súlyosabb problémák lehetnek. Az átvilágításban több nagy városi vállalat, köztük a BKM, BKV, BKK, BFVK és BGYH is érintett lesz. További részleteket itt olvashattok!
140 éve kezdték el az Országház építését – retró képgalériával idézzük fel a Parlament történetét!
Az Országház idén ünnepli építésének 140. évfordulóját, amelyre különleges retró képgalériával készültek. A Parlament építését 1885-ben kezdték meg Steindl Imre tervei alapján, és 17 év alatt, több mint ezer munkás közreműködésével készült el. A képgaléria a Parlament történetének fontos pillanatait mutatja be, az építkezéstől a háborús időszakig és az újjáépítésig. A különleges fotók között korabeli felvételek, ritka dokumentumok és az első esti, villanyvilágítással készült kép is látható. A gyűjtemény célja, hogy bemutassa, miként vált az épület a magyar identitás és államiság egyik legfontosabb jelképévé. A képgalériát itt nézhetitek meg!
Kiderült, milyen állapotban van a Petőfi híd és a Rákóczi híd
A Budapest Műhely harmadik elemzésében ismét megvizsgálta a főváros dunai hídjainak műszaki állapotát, amelyeket egy 1–10-es skálán értékelt. A szakértők szerint a Petőfi híd állapota rendkívül aggasztó, mivel utoljára 45 éve újították fel, és a korrózió elleni védelem már régen lejárt. A Rákóczi híd ugyan fiatalabb, de a kezdetektől hibás festék és elmaradt teljes felújítás miatt ma már szintén jelentős beavatkozást igényel. A két híd jelenlegi állapota biztonsági kockázatot is jelent, ezért sürgős tervezésre és forrásbiztosításra lenne szükség. A BP Műhely hangsúlyozza: a fővárosnak hidanként külön tartalékot kellene képeznie, hogy a legkritikusabb műtárgyak ne maradjanak karbantartás nélkül. A részleteket itt láthatjátok!
Kocsmakvíz – Te vagy a társaság esze, ha legalább 5 kérdésre jól tudod a választ
A péntek esti kocsmakvíz a csapolt sör, a jó társaság és a játék izgalma miatt különösen népszerű. Az italokról szóló kérdések a világ különböző italkultúráinak ismeretét is próbára teszik. A kvíz témái a whisky karakterétől a borok eleganciáján át a trópusi koktélokig terjednek. A játék középpontjában az áll, hogy az italok mögött történetek és hagyományok rejlenek. A győzelemhez pedig nemcsak tudás, hanem jó megérzés is kell – és persze a megfelelő hangulat. A kvízt itt láthatjátok!
