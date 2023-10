Sírokat zúznak szét a kidőlt fák a budapesti temetőkben, a fenntartó mossa kezeit - fotók

Elképesztő állapotok uralkodnak a milliárdos Mártha Imre vezetése alatt álló, fővárosi tulajdonú budapesti közműcégbe beolvadt Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) által kezelt temetőkben.

Veszélyben a sírok!

Ahogy bejártuk a fővárosi fenntartású temetőket, először arra figyeltünk fel, hogy jó néhány kiszáradt fa van talpon a sírok között, amik már jó ideje szárazak lehetnek, hiszen a fenyőkről már a tűlevelek is lehullottak. Az évek alatt nem gondozott borostyán már több helyen a fákat is megfojtotta. Aztán több helyen is láttunk sírokra dőlt fákat, farönköket, illetve összetört sírokat, ahonnan már elvitték a fatörzset...

Sírokat törnek össze a leszakadó ágak (Csepeli temető) Fotó: Metropol

Ez a száraz fa is több sírt letarolt (Pesterzsébeti temető) Forrás: Metropol

Emberre is zuhanhatott volna a kiszáradt ág (Pesterzsébeti temető) Fotó: Metropol

Elszáradt, borostyán által megfojtott fenyők (Csepeli temető) Fotó: Metropol

Elszáradt luc a sírok között (Csepeli temető) Fotó: Metropol

Senkit nem érdekel a kiszáradt fa (Pesterzsébeti temető) Fotó: Metropol

Több helyen találtunk vastag, sírokra esett ágakat is, de olyan részeket is megtaláltunk, ahol a kidőlt fa sírokat zúzott szét. Szomorú látvány volt. A fákat már összevágták és elvitték, de az egymás mellett lévő összezúzott sírok és a közeli frissen vágott tuskó még elárulta, hogy mi történt ott.

A kidőlt fa gallydarabkái és a faforgács még a sírokon volt (Csepeli temető) Fotó: Metropol

Itt három sírt tört össze a kidőlt fa (Pesterzsébeti temető) Fotó: Metropol

A fenntartó nem felelős?

A temető egy különleges jogi státuszú terület. Lényegében közterület, de külön törvény vonatkozik rá. A törvény úgy definiálja, hogy ,,zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál”. A törvény ugyan azt is előírja, hogy a temető fenntartója, a közcélú zöldfelületeket karbantartsa, szükség szerint felújítsa, illetve gondozza, azonban a Közművek üzletszabályzata szerint:

A síremlékekben, sírjelekben bekövetkezett bármiféle kárért (pl. természeti csapás, havária, harmadik személy által okozott bármilyen káresemény) – a temető alkalmazottai általi károkozást kivéve – a Budapesti Közművek felelősséget nem vállal.

A leszakadó ágak és a kidőlt fák miatt a Temetkezési Divízió egyik munkatársa Dódity Gabriella kerületi fideszes képviselőnek olyan nyilatkozatot juttatott el, amiben kijelenti, hogy a temetőkben élet és balesetveszélyes a kialakult helyzet. A Népszava azóta kiderítette, hogy a kertészeti munkák ellátásáért felelős cég kamudokumentumokkal igazolhatta a munkavégzését, ezért nem haladt a temetőgondozás...

Egy neve elhallgatását kérő temetői dolgozótól megtudtuk, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet igyekszik letolni magáról a kidőlt fák okozta milliós károk kapcsán a felelősséget.

Sok fa kidőlt itt a temetőben, amik szétzúzzák a sírokat. Ilyenkor itt azt mondják, hogy mindenki saját felelősségére állít sírokat. Mert ha itt baj van, akkor ez közterület, de ha pénzt kell beszedni a behajtó autóktól, akkor magánterületként tekintenek rá. Ha ez nem válik be, akkor pedig haváriahelyzetre hivatkoznak, ráfogják a szélre-viharra, hogy a felelősséget letolják magukról.

- mondta a neve elhallgatását kérő temetői dolgozó.

A Budapesti Temetkezési Intézet kezeli a fővárosi temetők döntő többségét Fotó: Metropol

Egy képviselő sírját is ledöntötte a kidőlő fa

Szombathy Dénes Gyula, a pesterzsébeti körzet fideszes önkormányzati képviselője is elképedve tapasztalta nemrégiben, hogy az édesapja sírját is kidöntötte egy fa.

Többen megkerestek a körzetemből, hogy áldatlan állapotok vannak a temetőben. Ekkor kimentem és láttam, hogy teljesen gondozatlan. Édesapám sírját is alig találtam meg, mert akkora volt a gaz. Mikor meglett, akkor pedig megdöbbentem, mert egy ráborult bálványfa feldöntötte. A fenntartó vis maior helyzetre hivatkozva próbálta magáról elhárítani a felelősséget. Azóta megfogadtam, hogy többet rá fogok nézni, hogy rendben legyen a temető.

- mondta lapunknak a képviselő.