Dráma Pest vármegyében, elfogtak egy ámokfutó fegyverest

A rendőrség elfogta a tettest. Az ámokfutó balesetet szenvedett, de még ekkor sem állt le.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 17:27
ámokfutó gáz-riasztópisztoly Pusztavacs rendőrség

Elfogtak a rendőrök egy ámokfutó fegyveres rablót egy pusztavacsi tanyán - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján. A 23 éves újhartyáni férfi november 10-én egy ismerősével iszogatott annak az üllői házában, majd hajnalban a gyanú szerint elvette a nő kocsikulcsát, és az udvarról elvitte a rendszám nélküli autóját, amelyben egy gáz-riasztópisztolyt talált. Ezután pedig csak tovább eszkalálódtak az események.

A rendőrök elfogták az ámokfutót / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Balesetezett az ámokfutó, de ez sem állította meg

Másfél óra múlva Pilisen az autó balesetet szenvedett és felborult. A férfi kiszállt a roncsból, és megállásra kényszerített egy arra haladó autót, amely emiatt megpördülve a szemközti sávba csúszott. Az elkövető a pisztollyal kiszállásra kényszerítette a sofőrt, majd a 63 éves férfit az úton hagyta és a kocsijával Monorierdőre hajtott. Ott egy ismerősétől a fegyverrel fenyegetőzve elvette az autókulcsát, majd a járművel elhajtott.

Az ámokfutó ellen még aznap körözést adtak ki, a rendőrök a polgárőrökkel közösen keresték. Az erdőben rá is találtak, de a férfi a gépkocsival a polgárőrök autójának ütközött, majd elfutott.

Másnap egy vadásztársaság tagjai is csatlakoztak a kereséshez. Ekkor telefonon bejelentést kaptak egy pusztavacsi tanyáról, ahol egy nő a rendőrség felhívása alapján felismerte a gyanúsítottat. A férfi a bejelentő autójában aludt a tanya udvarán.

A gyanúsítottat elfogták és előállították, az ámokfutó drogtesztje pozitív eredményt mutatott. A férfit a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, ellene többrendbeli fegyveres rablás és jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás.

