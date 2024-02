A hídpénz-botrány főszereplője: verőlegények, sikkasztás

Víg Mór baloldali számlagyáros kedden újra beismerő vallomást tett a bíróságon. A hídpénzbotrány egyik kulcsfigurája onnan vált ismertté, hogy tavaly novemberben egy NAV-razzia során lebukott, és kiderült, hogy több száz milliós számlagyárat üzemeltet. Azonban nem ez volt az egyetlen bűntény, amit elkövetett az Amnesty International Magyarország nevű Soros-szervezet vezetőjének testvére. Víg Mór például 70 millió forintot csalt ki gyanútlan emberektől, felesége volt párját egy veszélyes alvilági bűnözővel verette meg, megpróbált lefizetni egy megerőszakolt nőt, hogy vonja vissza a vallomását, az A-Híd pedig 1,4 milliárd forintot utalt, amelyből 900 millió az ügyvédi letéti számlájára került, amely nem is létezhetne, hiszen 2022-ben öt évre eltiltották praxisától. Bemutatjuk Víg Mór eddigi ismert ügyeit!

Kedden állt bíróság elé Víg Mór, a hídpénzbotrány egyik kulcsfigurája, akit megközelítőleg negyven rendbeli csalással vádolnak. Ugyan tavaly februárban az ügyben már született döntést, ezt viszont a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, arra hivatkozva, hogy a sértettek tekintetében a polgári jogi igényről nem döntött az elsőfokú bíróság, amit pótolni kell. Így Víg Mór ügye visszakerült első fokra, ahol kedden a vádirattal egyezően ismételten elismerte bűnösségét, határozatot egyelőre nem hirdettek.

A bűncselekményeket nem egyedül követte el az Amnesty International Magyarország vezetőjének testvére, volt két bűntársa is, egyikük ráadásul büntetett előéletű és jelenleg is szökésben van. A jelenlegi ismereteink szerint ők hárman követték el a súlyos bűntetteket. Még 2018 szeptemberében kezdték a kétes ügyleteket, onnantól számítva Víg és két barátja 32 sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt is megpróbáltak átverni.

Vig Mór egy razzia során bukott le a számlagyárral Forrás: Facebook/NAV

A bírósági ügy abba is betekintést engedett, hogy pontosan miként zajlott a Soros-hálózathoz és egyre inkább úgy tűnik, hogy a magyar baloldalhoz is ezer szálon kötődő Víg Mór üzlete. M. Márk, Víg egyik barátja jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusító cég vevői adatbázisát, majd álnéven kezdte el felhívni a vevőket, akiket azzal hitegetett, hogy egy nem létező külföldi befektető érmegyűjteményt kíván vásárolni, több tízmillió forintért.

A csavar az volt, hogy a mesés fizetségért cserébe reklámszerződést kellett kötni egy ghánai céggel, majd az érmekollekció állítólagos vételárának tíz százalékának megfelelő összeget be kell fizetniük. Ezt sokan meg is tették, befizették a pénzt a részben Víg Mór számlájára. Ezzel a módszerrel

összességében 70 millió forintot csaltak ki a gyanútlan emberekből, valamint további 16 millió forintot próbáltak kicsalni, de ezt már sikertelenül.

Az Origo is beszámolt róla, hogy ezen összegek egy jelentős részét Víg Mór ügyvédi letéti számlájára utalták. Olyannyira nem félt a lebukástól, hogy ezeket az összegeket rövidesen a beérkezés után az irodájához közeli ATM-ből fel is vette. Amiatt nem buktak le hamarabb, mert a sértetteket különböző indokokkal hónapokig hitegették.

A hídpénzbotrány kulcsfigurája számtalan bűncselekményt követett el Forrás: MTI/Róka László

Vig Mór legismertebb ügye azonban nem a ghánai éremcsalás, hanem az illegális számlagyár, amely hatalmas lavinát indított el. Tavaly novemberben a NAV razziát tartott és több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával csapott le Vig Mórra, akit többek között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsítottak meg. A razzia során a NAV dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint nem kis mennyiségben készpénzt foglaltak le.

Budapest baloldali városvezetése ott kapcsolódik a történetbe, hogy kiderült, a Lánchíd-felújítás kivitelezését végző A-Híd Zrt. 2020 novembere és 2022 júliusa között 1,4 milliárd forintot utalhatott a praxisától eltiltott, számlagyáras botrányba belebukó, több súlyos bűncselekményben is érintett jogász, Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek.

Ebből az összegből 900 millió forint került Víg magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára.

Az ügyben egyébként már a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálódik, hiszen egyre erősebb a gyanú, hogy a Lánchíd felújítási munkálataival összefüggésben olyan bűncselekmények is felmerülhettek, mint a vesztegetés, a sikkasztás, valamint a hűtlen kezelés. Hiába érkeztek hatalmas összegek a Sunstrike-hoz, így is sok mindenkinek tartoztak. Megírtuk, hogy Madarász János, a Hír TV vezérigazgatója elmondta, hogy 22 millió forinttal tartozik a televíziónak a vállalat.

Karácsony Gergely mélyen hallgat a botrányról Forrás: Mirkó István

A 2021. szeptember 1-jén kötött megállapodás értelmében 60-180 másodperces összeállításokat adott Magyarország Építészete címmel a televíziónak, jelentős részben az A-Híd megbízásából. A televízió meg is kezdte a rövid összeállítások vetítését, azonban a Sunstrike idővel elmaradt a teljesítéssel. Víg Mór ebben az esetben is trükközni akart, azt kívánta elérni, hogy engedjék el a tartozást, azt majd később, részletekben megtérítik.

Ezt természetesen a Hír TV nem fogadta el. A tartozásból végül a kft. – 2023 júniusa óta – több részletben lerótt 1,9 millió forintot.

Víg Mór nem csak a számlákkal ügyeskedik, azzal is meggyanúsították, hogy megverette felesége volt párját, igaz, az eljárást végül bizonyítékok hiányában megszüntették. Ennek az ügynek viszont még nincs vége, mivel a sértett pótmagánvádat nyújtott be, ezt a bíróság elfogadta, így ez a súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB) még folyamatban van.

Az Origo megírta, hogy Víg Mór a rettegett „kötözős" rablóbanda egyik tagjával verethette meg felesége volt párját. Csak nagyon kevesen múlott, hogy az eset ne végződjön tragédiával, és a férfi a verés következtében nem szenvedett maradandó sérülést. Vig olyan embert bízott meg a feladattal, aki az alvilág hírhedt figurája, könnyedén meg is ölhette volna a férfit.

Víg Mórt egyébként korábban már eltiltották ügyvédi praxisától, azt is megírtuk, hogy ennek mi volt az oka. A szál egészen 2016-ig vezet vissza, amikor is a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon eljárás indult szexuális erőszak és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vig Mór látta el, aki a kihallgatás után ajánlatot tett a nemi erőszak áldozatának és az ügyben tanúként szereplő barátjának, hogy fizet nekik 400 ezer forintot, amennyiben a nő visszavonja a terhelő vallomást, és azt állítja a hatóságoknak, hogy önként ment bele a szexuális együttlétbe.

Víg Mórt a Kúria 2022. január 25-én mondta ki bűnösnek, ennek részeként öt évre eltiltották ügyvédi foglalkozástól, és egy év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását két év próbaidőre függesztették.

A nyilvános cégadatok szerint Víg Mórnak összesen másfél tucatnyi cégben volt, vagy van jelenleg is érdekeltsége. Az egyik ilyen cég, a Büro Cégkezelő Kft. Különösen is érdekes, hiszen a II. kerületi Keleti Károly utca egyik földszinti üzlethelyiségébe van bejegyezve. Éppen ide jegyeztek be több olyan céget is, amelyek Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc bizalmi emberének, Dessewffy Tibornak az érdekeltségébe tartoznak. Ezek közül az egyik a DatAdat csoport egyik leányvállalat. A DatAdat-botrányról ITT olvashat részletesebben.

A számlagyáras Víg Mór tehát millió szálon kötődik a dollárbaloldalhoz, szívesen dolgoznak vele a baloldali politikusok. Őrsi Gergely, a II. kerület szocialista polgármestere tavaly például egy közös tájékoztatón szerepelt Viggal egy futárcég elektromos járművei kapcsán.