Rendkívüli bejelentés: közel 70 iskola zár be, azbesztgyanús a játszótéri homok

Ausztráliában összesen 69 iskola kénytelen bezárni hétfőn, miután az ott használt színes játszóhomokot visszahívták: mint kiderült, azbesztgyanús a játszótéri homok – írja a BBC.

Majdnem 70 iskola zár be Ausztráliában azbesztgyanús játszótéri homok miatt –

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A termékeket szombaton hívta vissza a „Kmart and Target”, miután egyes mintákban azbeszt nyomait találták.

Az ausztrál fogyasztóvédelmi hatóság szerint alacsony a kockázata annak, hogy az azbeszt a levegőbe kerüljön vagy belélegezhető finom porrá váljon. Az iskolák ellenőrzése folyamatban van, ez napokig is eltarthat.

Eddig minden intézménynél negatív eredményt hozott a levegőminták vizsgálata, vagyis nem mutattak ki levegőben szálló azbesztet. Pénteken azonban több iskola és óvoda részben vagy teljesen bezárt, miután kiadták a figyelmeztetést.

Majdnem 70 iskola zár be Ausztráliában azbesztgyanús játszótéri homok miatt

Ezeket a homoktermékeket széles körben használják az iskolákban. A hétvégén a katasztrófavédelem önkéntesei és az iskola dolgozói végigjárták az épületeket és feltérképezték az összes színes homokot, amit csak találtak. Legfeljebb 23 iskola maradhat nyitva, mivel ezekben vagy csak kis mennyiségben, vagy egyáltalán nem használták a terméket.

A visszahívási értesítésben szereplő termékek a következők: Active Sandtub 14 darabos homokvárépítő készlet, valamint a kék, zöld és rózsaszín Magic Sand.

Az azbesztet régen széles körben alkalmazták építőanyagként, de ha megbolygatják vagy feldolgozzák, mérgező rostok kerülhetnek a levegőbe, amelyek a tüdőben megtapadva hosszú évtizedek alatt rákot okozhatnak. Ausztráliában törvény tiltja az azbeszt vagy az azt tartalmazó termékek importját és exportját.