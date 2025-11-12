Behívó helyett szabadság: nem akarnak sorkatonák lenni a német fiatalok

A német fiatalok nem kérnek a sorkatonaságból – szabadságot akarnak, nem behívót. A megszólalók hangneme egyszerre dühös és kiábrándult. Sokan úgy érzik, a CDU javaslata elavult szemléletet tükröz: azt, hogy a fiatalokat még mindig könnyen mozgatható erőforrásnak tekintik, akiket parancsszóra lehet beállítani a sorba. Egyikük szerint teljesen elfogadhatatlan, hogy a párt ilyen elképzeléssel áll elő, hiszen szeretnének maguk dönteni a szabadságukról, arról, mit kezdenek az életükkel az iskola után. Mások elismerik, hogy szükség van felelősségvállalásra és közösségi szolgálatra, de úgy vélik, a kötelességérzetet nem parancsszóval, hanem vonzó lehetőségekkel kell erősíteni.

(Fotó: Pexels/Somchai Kongkamsri – Képünk illusztráció)

Sokan elismerik, hogy szükség van elkötelezett emberekre, akár a Bundeswehrben is, de ez nem kötelezettséggel, hanem szabad döntéssel kell, hogy történjen. Kritizálták azt is, hogy a német állam ahelyett, hogy javítaná az önkéntes szolgálatok feltételeit és fizetését, inkább kötelező rendszert erőltetne a fiatalokra. A jelenlegi programokban még a lakhatást sem tudják fedezni a résztvevők, ezért előbb ezeket kellene vonzóbbá tenni. Végül arra is rámutatnak, hogy a sorkatonaság gondolatát főként az idősebb generáció támogatja, míg a fiatalok körében szinte senki sem akarja. Az egyik megszólaló üzenete egyértelmű:

Friedrich Merz, a jövőnk nem a te dolgod.

Egy német influencer szatirikus hangvételű videóban kommentálta az aktuális híreket, miközben sajátos stílusában gúnyt űzött a közéletből.

A videóban a sorkötelezettség bevezetéséről szóló vitára is kitér, különösen arra, hogy egyesek már a nőkre is kiterjesztenék a kötelezettséget.

A készítő erre csípős megjegyzéssel reagál: „Mielőtt bárki ezt követelné, előbb legyenek egyenlők a karrierlehetőségek és a bérek!” – majd poénosan hozzáteszi: „Ha az állam be akarja hívni Gabit, Gabi bizony nemet mond.”

Egy másik videóban megszólaló fiatal élesen bírálta a sorkatonaság tervét, és a társadalmi igazságtalanságokra hívta fel a figyelmet: szerinte egyes egyedülálló anyák élelemsegélyre szorulnak, hajléktalanok élnek az utcán, és sokakat kiszolgáltatott, rosszul fizetett munkakörökbe kényszerítenek. Felháborítónak tartja, hogy mindezek után elvárnák tőle, hogy a német tőke érdekeiért fegyverbe szálljon, és olyanokra lőjön, akiket közelebb érez magához, mint a valódi kizsákmányolókat.